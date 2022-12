Vrlo hladno vrijeme posljedica je dotoka zraka sa sjevera kontinenta. No glavna kuhinja vremena je u Sredozemlju, gdje na toplu podlogu povremeno pritječe vlažan oceanski zrak. Zbog toga dolazi do razvoja ciklonalnih vrtloga, koji stvaraju oborinske oblake. Jedan takav vrtlog približit će nam se u srijedu, a drugi, izraženiji - u petak. Ispred tih vrtloga u naše će krajeve strujati malo topliji zrak. Više doznajte u prognozi Ivana Čačića.

U srijedu ujutro posvuda se očekuje oblačno. Na Jadranu i priobalju mjestimice kiša, a u gorju će oborina biti na granici snijega i kiše koja se ledi u dodiru s hladnim tlom, na što upozorava i ovaj žuti meteoalarm. Slabih oborina može biti i drugdje u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, a u Posavini je ponegdje moguća i magla. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjereno do jako jugo, a na sjeveru bura. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -7 do -2, na moru uglavnom od 3 do 8 Celzijevih stupnjeva.



U prvom će dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno, a u Pokuplju i na Banovini još ponegdje može biti slabog snijega. Zatim očekujemo smanjenje naoblake. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura stupanj ili dva iznad nule.



Pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u istočnim predjelima, gdje se još prijepodne ponegdje na zapadu ne isključuje mogućnost slabog ili neznatnog snijega. Najviša temperatura ponegdje između 1 i 3 stupnja.



U gorskoj Hrvatskoj povremeno oborina na granici kiše i snijega, koja može stvarati poledicu, osobito u Lici. Na sjevernom Jadranu povremeno kiša, osobito prema otocima. Jutarnja će bura oslabjeti, a krajem dana zapuhat će umjeren do jak sjeverac. Najviša dnevna temperatura od 2 do 4, a na Jadranu od 6 do 11 stupnjeva.



U Dalmaciji povremeno kiša, osobito navečer, kada na krajnjem jugu muže biti i pljuskova praćenih grmljavinom. Puhat će umjereno, a u drugom dijelu dana i jako jugo, zato ovaj žuti meteoalarm upozorava na oprez. Temperatura poslijepodne od 8 u unutrašnjosti do 15 stupnjeva na otocima.



Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno, povremeno uz kišu, u četvrtak u gorskom području, a u petak i drugdje. Uz pad temperature kiša će u noći na subotu i u subotu prelaziti u susnježicu i snijeg, i to najprije u gorju i na zapadu zemlje. U subotu će zapuhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Najtoplije će biti u petak.



Na Jadranu promjenljivo i nestabilno. Povremeno će padati kiša, a lokalno obilnija oborina te grmljavina najizgledniji su u petak. Puhat će umjereno i jako jugo i oštro, koje će u subotu okrenuti na buru, i to najprije na sjevernom dijelu.



U nedjelju možemo računati na aktivnosti na otvorenom jer će oborine posvuda prestati, no bit će dosta hladno, osobito u kontinentalnom dijelu ujutro. Dobro je znati da će bez oborina također će biti i do sredine sljedećeg tjedna.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.