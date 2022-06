Pred nama je tjedan ekstremnog toplinskog vala - detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

U nedjelju je bilo vrlo vruće, temperatura je rasla do 34, a od ponedjeljka kreće još jače zatopljenje, pa ćemo idućih nekoliko dana imati 35, 36, a lokalno i 37 stupnjeva - pravi toplinski val koji će vjerojatno potrajati pet dana.



U ponedjeljak prijepodne pretežno vedro, rijetko uz malo oblaka. Najniža noćna temperatura na kopnu oko 19, u gorju 16, a na moru 23 stupnja. No, brzo će rasti, pa će već oko osam sati postati vruće. Puhat će slab jugoistočni vjetar, na obali burin.







U drugom dijelu dana u središnjoj će Hrvatskoj biti sunčano, većinom i vedro, te vrlo vruće, temperatura će rasti do 35 stupnjeva, uz slab do umjeren, topao vjetar, južnih smjerova.



I u Slavoniji sunčano, samo uz malo oblaka, te vrlo vruće, sa slabim do umjerenim istočnim i jugoistočnim vjetrom. Temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

Obilje sunca bit će i u Istri, na Kvarneru te u Gorskom kotaru i Lici. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar i bit će vrlo vruće. Na obali oko 32, a u gorju do 31. Osvježenje će se teško naći i u višim predjelima.



U Dalmaciji vedro i vrlo vruće poslijepodne, sa slabim do umjereni maestralom. Temperatura će na obali rasti do 32, 33 stupnja, a u unutrašnjosti i do 35.



More je vrlo toplo, nekima sad već možda i pretoplo, 25 do 27 Celzijevih stupnjeva. A u drugoj polovini tjedna izgledno je da ćemo mjeriti i 28.



S obzirom na sutrašnju vedrinu i doba godine, UV indeks će u cijeloj zemlji biti vrlo visok, pa se već za 10 minuta mogu dobiti opekline, osobito djeca i ljudi osjetljive kože.



I idućih dana na kopnu sunčano i vrlo vruće, oko 35 stupnjeva. U utorak i srijedu lokalno će biti pljuskova i grmljavine, osobito na zapadu, ali tek kasno poslijepodne i navečer.



Na moru pretežno vedro, povremeno uz malo oblaka. U utorak će puhati slabo jugo, a ostale dane slab do umjeren maestral. Noćna temperatura oko 25, a najviša dnevna oko 34.

Dakle, zadnji dani lipnja bit će ujedno i najtopliji ovoga mjeseca. Prevladavat će sunčano i vrlo vruće vrijeme, ulazimo u toplinski val. Temperatura će rasti do 35 stupnjeva, i samo su rijetko na kopnu mogući kraći prolazni pljuskovi, osobito na zapadu, u utorak i srijedu, kasno popodne i navečer...

