Prije nego se vrijeme donekle stabilizira u idućem tjednu, pred nama su još uvijek mogući pljuskovi i grmljavina. Prilično ljetno, no za uživanje i prirodu, plaže i vanjski odmor treba ipak birati sunčanija razdoblja. Idući tjedan, posebno u prvoj polovici, vremenska prognoza pokazuje povratak ljeta. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U noći sa subote na nedjelju na snazi je žuta razina meteoalarma, upozorenje DHMZ-a. Tijekom noći i ujutro, mjestimice izraženiji pljuskovi i grmljavina, potom djelomice sunčano, no i dalje nestabilno. Na kopnu, lokalno, kratkotrajna magla, a duž obale slaba do umjerena bura. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 13 do 16, u gorju oko 10, 11 stupnjeva, dok se na Jadranu očekuje većinom između 17 i 22.

Ponekog pljuska u središnjoj Hrvatskoj može biti i sredinom dana, nakon čega slijedi smirivanje i prema večeri razvedravanje. Vjetar slab, sa sjevera, najviša dnevna temperatura od 23 do 26 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji također još uvijek ne posve stabilno. Šanse za pljuskove ne možemo u potpunosti isključiti. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti oko 25 stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sredinom dana poneki pljusak, no sve rjeđe. Prema večeri će se razvedravati. Vjetar sjeverozapadni, u najtoplijem dijelu dana na moru od 25 do 28 stupnjeva, dok će u gorju ipak biti svježije, između 18 i 23.

Ni u Dalmaciji još neće biti stabilno. Vjerojatnost za pljuskove sredinom dana. No poslijepodne i navečer, oblaci se premještaju dalje, slijedi razvedravanje i kratki povratak ljeta. Temperatura i ovdje najmanje 25, a najviše 28 stupnjeva.

Temperatura mora je i dalje uglavnom između 23 i 25. Sunce volimo u rujnu, sad nam više godi, nego što peče, tako će i UV-indeks u većini krajeva biti umjeren, na krajnjem jugu jedino visok.

U prvoj polovici novog tjedna, pa i malo dalje, prevladavat će sunčano i vrlo toplo. Tek povremeno mala ili umjerena naoblaka. Ujutro na kopnu mjestimice, više lokalno, kratkotrajna magla. U početku slab do umjeren vjetar sa sjevera, od srijede južina uz koju će temperatura porasti više u onu drugu polovicu dvadesetica. Neće iznenaditi ako sredinom tjedna ponovno bude oko 30.

I na Jadranu idućih dana sunčano te uglavnom i vedro. Jedino u srijedu na sjevernom dijelu, oko Rijeke, uz južinu možda ipak malo kiše. Do srijede zato slaba bura i vjetar s mora. Uz to, svih dana na Jadranu vrlo toplo i ugodno.

