Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana? Detalje ima meteorolog Nikola Vikić-Topić

Na Jadranu ujutro sunčano, u mnogim krajevima i pretežno vedro, mjestimice uz malo oblaka, i to uglavnom visokih, tankih. U unutrašnjosti oblačnije, uz niže oblake. Umjereno do pretežno oblačno, ali većinom suho. No prema podnevu uz sve više sunčanih razdoblja. Vjetar u cijeloj zemlji vrlo slab, temperatura u kopnenim krajevima od 12 do 16, a na Jadranu od 17 do 20 Celzijevih stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčano i toplo, uz malu do umjerenu naoblaku. Lokalno su ponovno mogući kratkotrajni pljuskovi, no bit će ih manje, trajanja do pola sata ili sat. Vjetar vrlo slab, a temperatura će rasti do 23, 24 stupnja.

U Slavoniji većinom sunčano poslijepodne, uz umjerenu naoblaku, no ovdje je malo veća vjerojatnost za prolazne pljuskove, a lokalno je moguće i kraće nevrijeme, pa je upaljen Meteoalarm. Navečer smirivanje i razvedravanje. Puhat će slab vjetar, osim za vrijeme pljuskova kad može biti pojačan. Temperatura oko 24.

U Istri i Primorju sunčano, uz malo više oblaka nego ujutro. Pri tome su mogući kraći, lokalni pljuskovi, osobito u unutrašnjosti Istre te na Kvarneru. Puhat će slab do umjeren maestral, uz temperaturu oko 25.



Djelomice sunčano u gorskoj Hrvatskoj, uz umjerenu naoblaku. Ovdje je veća vjerojatnost za pljuskove, osobito u Lici gdje će biti češći nego u Gorskom kotaru. Temperatura od 20 do 22.

U Dalmaciji sunčano. U unutrašnjosti uz lokalne pljuskove pri čemu poneki može doći i do obale srednjeg dijela, ali to će biti rijetko. I ovdje će, kao i na sjeveru, puhati slab do umjeren maestral i bit će vrlo toplo s maksimalnom temperaturom između 25 i 27.

Od četvrtka do subote, na kopnu, djelomice, povremeno i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno. Povremeno će zato biti lokalnih pljuskova i grmljavine, uglavnom poslijepodne, dok je ujutro moguća kratkotrajna magla. Vjetar ovih dana većinom slab, a temperatura u blagom porastu. Jutarnja će biti oko 15, a najviša dnevna oko 25.

Na Jadranu više sunca, bit će pretežno sunčano uz slab do umjeren maestral. Znatno je manja mogućnost za pljuskove, no i ovdje može biti ponekog u poslijepodnevnim satima. Temperatura ujutro oko 18, danju oko 27 Celzijevih stupnjeva. Poslijepodne mnogima počinje produljeni vikend koji će na obali biti većinom sunčan, a na kopnu djelomice sunčan. Povremeno i lokalno će biti pljuskova, i to uglavnom u poslijepodnevnim satima, u kopnenim krajevima. Posvuda će biti vrlo toplo, a povremeno i vruće, između 25 i 27 stupnjeva.

