Obilje sunca u većini krajeva, no vremenska prognoza pokazuje vlažan zrak koji bi mogao donijeti kišu na sjeverozapad zemlje i sjeverni Jadran. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu ujutro promjenjivo oblačno, drugdje na kopnu i magla, prije svega u Posavini. U Dalmaciji sunčano, i općenito manje oblaka tijekom dana prema istoku i jugu zemlje. U sjevernim kopnenim krajevima jugozapadnjak, a na sjevernom Jadranu jugo. Drugdje vjetar prijepodne slab. Temperatura u unutrašnjosti od 3 do 8, a na Jadranu između 9 i 14 stupnjeva.

Poslijepodne, u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano, a uz jugozapadnjak i razmjerno toplo. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 18 do 20 stupnjeva. Nakon listopada i prva dekada studenog zadržava iznadprosječnu toplinu.

U Slavoniji i Baranji ujutro kratkotrajna magla, a potom sunčano. Zapuhat će i slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će biti ugodnih 18.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj nešto promjenjivije nego drugdje, pa će uz južinu biti više oblaka, a mjestimice pri tom moguće je i malo kiše. No neće biti hladno, na moru oko 18, 19, a barem petnaestak stupnjeva u najtoplijem dijelu dana očekuje se i u gorju.

U Dalmaciji većinom sunčano te će i dalje biti neobično toplo. Zapuhat će jugo, dok se najviša dnevna temperatura očekuje oko 20 stupnjeva. To je otprilike i temperatura mora, sada već oko stupanj niža nego u proteklom tjednu.

Iza južine, u četvrtak na kopno stiže sjeverac i naoblačenje s kišom koje će po svemu sudeći biti prolazno. Naime već u petak i subotu oborine ne bi trebalo biti. Stići će nam nešto hladniji zrak pa će temperatura u narednim danima na kopnu biti nešto primjerenija dobu godine. Nebo će biti promjenjivo oblačno, no moguća su i sunčana razdoblja ili mjestimice raskinuta naoblaka, pa i dijelom vedro. Do kraja tjedna temperatura će na kopnu biti bliže 12 ili 13 stupnjeva.

Na Jadranu u četvrtak ujutro još jugo, uz koje će kiše biti ponajprije na sjevernom, kasnije i dijelu srednjeg Jadrana. No moguće je da do najvećeg dijela Dalmacije ovaj poremećaj niti ne dođe. Ogledat će se tek u prolazno povećanoj naoblaci. Jugo će u četvrtak poslijepodne okrenuti na buru, prvo na sjeveru, a s burom onda slijedi i razvedravanje pa će u petak i subotu većinom prevladavati sunčano vrijeme. Bura u petak jaka i olujna, nakon čega će slabjeti. Temperatura, malo niža, no i dalje vrlo ugodno, mada se polako bližimo sredini studenog.

Kad je riječ o nedjelji i početku slijedećeg tjedna, za sad, najsigurnija informacija bila bi da će se s ovim zahladnjenjem od četvrtka, prije svega u unutrašnjosti nešto svježije, zimskije recimo, nastaviti i početkom slijedećeg tjedna. Za sve druge informacije, kiša, sunce, oblaci, karte su još uvijek u zraku. Prognoza za te dane još nije sigurna.

