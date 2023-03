Pred nama su dva sunčana i iznadprosječno topla dana. Temperature će ponegdje u unutrašnjosti imati i ovogodišnji maksimum. U petak više vjetrovito, što je naznaka promjene vremena za vikend. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Ujutro posvuda sunčano. Samo ponegdje u unutrašnjosti kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura u kontinentalnom dijelu od 2 do 7, a na Jadranu od 8 do 12 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj nastavak pretežno sunčanog vremena. Poslijepodne iznadprosječno toplo, mjestimice uz prolazno umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura ponegdje može dosegnuti i ljetnih 25 stupnjeva.

Većinom sunčano i iznadprosječno toplo bit će i u istočnim predjelima. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 20 do 23 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu pretežno sunčano. U gorju će zapuhati umjeren jugozapadnjak, osobito u drugom dijelu dana, a na moru vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 17 do 21 stupnja.

Sunčano i u Dalmaciji uz razmjerno topao dan. Vjetar većinom slab, a temperatura od 18 do 23 stupnja.

U petak u unutrašnjosti pretežno sunčano i iznadprosječno toplo uz umjeren u gorju, a ponegdje i u središnjim predjelima moguće i jak jugozapadnjak. U subotu promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, na zapadu već od jutra, a na istoku poslijepodne. U nedjelju prijepodne većinom suho, a zatim sa sjeverozapada novi porast naoblake, pa će osobito potkraj dana ponovo mjestimice biti kiše ili pljuska.

Na Jadranu u petak sunčano i toplo uz jačanje juga. U subotu promjenjivo mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu, i to prije svega na sjevernom dijelu. U nedjelju prijepodne većinom suho, a zatim jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, i to najprije u Istri, a do kraja dana i na jugu Dalmacije, kad će posvuda puhati umjereno i jako jugo.

Za vikend, dakle, posvuda promjenljivo i malo svježije, povremeno s oborinama, kojih će u subotu biti prije svega u sjevernom dijelu zemlje. Nove oborine u većini krajeva u nedjelju kasno poslijepodne i navečer, što će se nastaviti i u ponedjeljak uz umjeren pad temperature zraka.

