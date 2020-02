Vrijeme će tijekom ponedjeljka biti promjenjivo, vjetrovito i još toplije. Naime, prevrtljiva veljača nosi nam još jednu epizodu kiše, neobično visokih temperatura i južine, nakon čega će se u nastavku tjedna vrijeme opet promijeniti.

Jutro će u ponedjeljak biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a prema zapadu većinom oblačno. U gorju i na sjevernom Jadranu može biti kiše, no dan će u svakom slučaju obilježiti vjetar. Puhat će umjereno i jako jugo, na sjevernom Jadranu i jugozapadnjak, a jakog jugozapadnog vjetra bit će i u kopnenim krajevima. Jutarnja će temperatura na kopnu iznositi od tri do šest, a na moru od sedam do 11 stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj vrijeme biti promjenjivo, a krajem dana moguće je i malo kiše. Bit će vjetrovito uz umjeren i jak jugozapadnjak, a mogući su i olujni udari. Bit će toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od oko 15 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji više će oblaka biti prema kraju dana, kad je ponegdje moguće malo kiše. Također, puhat će jak jugozapadnjak te će biti iznadprosječno toplo. Temperatura će i ondje iznositi oko 15 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu očekuje se promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice s kišom koja u Gorskom kotaru ponegdje može biti izraženija. Puhat će jak jugozapadnjak s olujnim, u višem gorju i orkanskim udarima, dok će na moru uz jugozapadnjak biti i jakog južnog vjetra. Temperatura će u gorju iznositi većinom oko 11, a na moru između 12 i 15 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano, većinom i suho te razmjerno toplo i vjetrovito. Prema večeri bit će sjevernije te u unutrašnjosti više oblaka i možda koje kapi kiše. Puhat će umjereno i jako jugo i jugozapadnjak, a temperatura će iznositi oko 15 stupnjeva.

I u utorak bi u kopnenim krajevima mjestimice moglo biti kiše, uglavnom u Slavoniji. Češće i izraženije kiše bit će u srijedu, kad će uz sjeverac i osvježiti, a tada bi u gorju moglo biti i snijega. U četvrtak će biti stabilnije i sunčanije.

Na Jadranu će u utorak biti promjenjivo vrijeme, no čini se da neće biti značajnijih oborina. U srijedu će zato mjestimice biti kiša. Jugo i jugozapadnjak postupno će okrenuti na sjeverozapadnjak i buru, pa će i na moru od sredine tjedna biti nešto svježije.

