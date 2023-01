U sljedećim danima prevladavat će oblačno, povremeno s oborinama te hladno, a na Jadranu i vrlo vjetrovito. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Ujutro u zapadnim i središnjim predjelima unutrašnjosti povremeno snijeg, najviše u gorju. Na Jadranu mjestimice kiša, osobito na južnom dijelu. Samo u istočnim predjelima suho. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren, na Jadranu vrlo vjetrovito, većinom uz umjerenu i jaku, na udare i olujnu buru. Jedino na jugu Dalmacije umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od -4 do 0, na Jadranu između 3 i 8 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, povremeno uz mogućnost slabog snijega. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a najviša temperatura oko 1 ili 2 stupnja.

Pretežno oblačno i uglavnom suho u istočnim predjelima. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni. Temperatura od 1 do 4 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj oblačno sa snijegom, kojeg nošenog burom može biti i duž obale. Na Jadranu promjenljivo oblačno, povremeno s kišom. U gorju povremeno umjeren do jak sjeveroistočnjak, a na Jadranu jaka i olujna bura koja podno Velebita može dosezati i do 130 kilometara na sat. Zbog toga oprez na što upućuje narančasti, a podno Velebita i crveni Meteoalarm. Najviša temperatura u gorskom području oko nule, a na Jadranu od 5 do 8 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno povremeno s kišom, osobito na južnom dijelu. U zaleđu i duž obale može biti susnježice i snijega nošenog jako burom koja će prema večeri sve više jačati i imati olujne udare. Jedino će na južnom dijelu puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak koji će krajem dana okrenuti na buru. Temperatura u zaleđu od 4 do 6, a na moru od 8 do 11 stupnjeva.

Sljedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati oblačno i hladno, povremeno s oborinama, većinom u obliku snijega. Oborina će biti najviše u ponedjeljak. Bit će vjetrovito i hladno uz umjeren, povremeno i jak sjeverac i sjeveroistočnjak.

Na Jadranu promjenljivo povremeno uz kišu i susnježicu, a ponegdje može biti i snijega. U nedjelju i ponedjeljak bit će i češćih sunčanih razdoblja. Bit će vrlo vjetrovito i hladno uz jaku i olujnu, u subotu na sjevernom dijelu na udare i orkansku buru. Na južnom Jadranu povremeno jako i vrlo jako jugo i oštro.

Vrlo slično vrijeme nastavit će se i u prvom dijelu sljedećeg tjedna. Zadržat će se, dakle, hladno u unutrašnjosti povremeno sa snijegom osobito u gorskom području, a snijega nošenog jakom burom bit će i ponegdje na Jadranu.

