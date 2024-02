Hoće li se sunčano i toplo vrijeme nastaviti? Meteorolog otkriva što nas čeka za vikend

Tlak zraka blago raste u našem dijelu Europe i još će malo rasti sljedećih 12 sati. Na nas djeluje ogranak ove anticiklone s jugozapada kontinenta koji će nam i u srijedu osigurati stabilne prilike. No, ubrzo zatim kreće strmoglavi pad tlaka zraka što je najava pogoršanja koje stiže pred vikend i za vikend.



U srijedu još sunčano, i to od jutra, u cijeloj Hrvatskoj. Na obali će biti i većinom vedro, dok će u kopnenim krajevima biti malo više oblaka, a moguća je i lokalna magla, no najdulje do 9 sati. Ostatak prijepodneva će i tamo prevladavati sunce.

Ujutro će na moru biti još malo bure, no ona će brzo slabjeti. U Slavoniji će puhati umjeren sjeverozapadnjak, pa će se tamo u ranim satima uz ovu temperaturu činiti prilično hladno. Zatim će, oko podneva, posvuda na kopnu okrenuti na južni i jugozapadni vjetar. Temperatura, u unutrašnjosti između 0 i 3 . Moguć je lokalno i slab mraz. A na Jadranu od 7 do 9 stupnjeva.



I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, samo uz malo oblaka, tek će se kasno poslijepodne i navečer blago naoblačiti sa zapada, ali samo visokim, tankim oblacima. Malo će biti vjetrovitije u poslijepodnevnim satima, zapuhat će jugozapadni vjetar, uglavnom slab do umjeren, a maksimalna temperatura bit će oko 14 Celzijevih stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu sunčano. Nešto malo više oblaka bit će oko sredine dana, no ubrzo će se razvedravati. Puhat će slab vjetar, južnih smjerova, a temperatura će biti između 12 i 14.



U Istri i Primorju sunčano, većinom i vedro. Tek će se predvečer blago naoblačiti. Bura će već ujutro potpuno oslabjeti, a popodne će zapuhati slab do umjeren maestral, uz 14 do 16 Celzijevih stupnjeva. Tek se kasno navečer sprema jugo, nakon 22 sata.

U Gorskom kotaru i Lici također sunčan i topao dan, samo uz malo oblaka, i temperaturu 11, 12 stupnjeva. Popodne i navečer će biti malo vjetrovitije, puhat će umjeren jugozapadnjak.



U Dalmaciji će biti većinom vedro tijekom cijeloga dana, uz obilje sunca. Poslijepodne će nakratko zapuhati slab do umjeren maestral. Temperatura će biti visoka za doba godine, između 15 i 17. A jugo će ovdje zapuhati kasno, tek nakon ponoći.



U četvrtak, petak i subotu na kopnu promjenjivo do pretežno oblačno i vrlo vjetrovito. Povremeno uz malo kiše i to uglavnom u središnjim i gorskim krajevima, u petak kad će biti najoblačnije. Puhat će umjeren do jak južni i jugozapadni vjetar. U četvrtak i petak su mogući i olujni udari. I dalje ostaje iznadprosječno toplo, štoviše, bit će još toplije nego posljednjih dana, uglavnom 4 do 9 ujutro te 14 do 17 popodne.



Na Jadranu pretežno oblačno, povremeno uz sunčana razdoblja, a češće s kišom, i to osobito u petak i subotu. U petak će biti obilnija na sjeveru, a u subotu na jugu, dok će u četvrtak biti još dosta suhih razdoblja. Zapuhat će jugo koje će postupno jačati pa će u petak biti jako i olujno, a u subotu okreće na oštro. Temperatura uglavnom od 12 do 15, samo u četvrtak malo svježije jutro. U svakom slučaju vrijeme po jugu, oblačno, kišovito i toplo.



Znači, sutra posvuda sunčano i toplo. Samo će ujutro na kopnu biti pomalo hladno. Zatim od četvrtka oblačnije i vjetrovitije uz sve veću mogućnost za povremenu kišu koja će jača i obilnija biti na moru. U petak će je više biti na sjevernom Jadranu, a za vikend u Dalmaciji gdje će lokalno, u dan-dva, pasti mjesečna količina.

