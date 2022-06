Očekuje nas sunčano i vruće vrijeme, a idućih dana bilo bi pametno pridržavati se savjeta liječnika koji vrijede za velikih vrućina - dovoljno tekućine, hlad i klimatizirane prostorije te izbjegavanje teških fizičkih napora, barem u onom najtoplijem dijelu dana, između 11 i 17 sati. Više o prognozi donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Veći dio dana bit će sunčano. Na moru ujutro burin, u unutrašnjosti slab do umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak. Jutarnja temperatura na kopnu od 12 do 16, dok se na Jadranu očekuje dvadesetak stupnjeva.

Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj gotovo posvuda vruće. Naravno i sunčano. Na krajnjem sjeveru navečer umjerena naoblaka, a u noći na utorak onda stoji mogućnost za pljuskove i grmljavinu. Puhat će jugozapadnjak, a temperatura će biti između 32 i 34 stupnja.

Slavoniju očekuje 32 ili 33 stupnja, također sunčano, a u noći na utorak i ovdje postoji mogućnost za lokalni pljusak.

Sunčano će prevladavati i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, na moru danju jugozapadni i južni, a u gorju poslijepodne povremeno jak jugozapadnjak. Temperatura uglavnom oko 30, samo u Gorskom kotaru malo manje toplo.

U Dalmaciji isto sunčano i vruće uz jugozapadnjak i najmanje tridesetak stupnjeva. Uz obalu nešto ugodnije nego u zaleđu, gdje bi mjestimice moglo biti i 34.

More se opasno zagrijava pa je već na 23 ili 24 stupnja na većini mjernih mjesta, no s obzirom na temperature zraka koje nas čekaju idućih desetak dana, ni more sigurno neće stati na 24. UV indeks na cijelom području naše zemlje bit će vrlo visok.

U nastavku tjedna na kopnu će prevladavati sunčano, ali neće biti posve stabilno. To znači da će povremeno biti mogućnosti za lokalne pljuskove, pa i grmljavinu, ponekad čak izraženije. Za to je vjerojatnost najveća krajem srijede i u noći na četvrtak. No može ih biti i u utorak navečer i tijekom iduće noći. Veći dio dana sunce i vrućina, i to vrijedi za cijeli tjedan.

Na Jadranu također većinom sunčano, te posvuda vruće. Uz topla jutra i dnevnu cirkulaciju zraka, ujutro burin, danju jugozapadnjak, a prema otvorenom moru u četvrtak dobri naš maestral.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr