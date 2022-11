I dalje se nad nama zadržava dosta oblaka, koji stižu s jugoistoka u sklopu jedna ciklone u Sredozemlju. Ona će djelovati na nas i u četvrtak - tako da ostaje većinom oblačno, na obali čak malo oblačnije nego u srijedu. Detalje donosi Nikola Vikić-Topić.

U četvrtak ujutro će u unutrašnjosti biti potpuno oblačno. U Slavoniji suho, na zapadu uz slabu kišu, a lokalno i susnježicu i snijeg. Oni su najvjerojatniji u Gorskom kotaru, Lici i Zagorju, no malo susnježice može biti i na širem području Zagreba. Na Jadranu će biti promjenjivo do pretežno oblačno. Najveća vjerojatnost za sunčana razdoblja je na srednjem dijelu, od Zadra do Splita te na otocima.

I dalje će biti vjetrovito i hladno – na obali uz umjerenu do jaku buru, na sjevernom dijelu s olujnim udarima, pa je ponovno na snazi narančasti meteo-alarm. Najniža temperatura na kopnu od 0 do 3, a na obali od 6 do 10 Celzijevih stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti oblačno, sivo i tmurno. Povremeno sa slabom kišom, osobito u južnim krajevima. U gorju će padati snijeg, a kasno navečer je malo snijega moguće i u nizinama. Puhat će slab sjeveroistočnjak, no u kombinaciji s niskim temperaturama, između 4 i 6 stupnjeva, bit će hladno.

I u Slavoniji će biti oblačno, ali u većini krajeva suho. Malo slabe i lokalne kiše će tek kasno popodne i navečer padati duž Posavine i oko nje, dok su kraća sunčana razdoblja moguća u dijelovima Baranje. Puhat će slab istočni i sjeveroistočni vjetar, pa će uz temperaturu od 5 do najviše 7 stupnjeva, biti hladno.



U Istri i na Kvarneru pretežno oblačno, s kraćim sunčanim razdobljima. A navečer je moguće i malo lokalne kiše. Bit će vjetrovito i hladno, uz jaku, pod Velebitom i olujnu buru, s udarima do 110 kilometara na sat, pa je i dalje na snazi narančasti meteo-alarm. Tek će navečer, nakon 20 sati, bura slabjeti. Najviša temperatura od 8 do 12 stupnjeva.

U Lici i Gorskom kotaru potpuno oblačno, povremeno uz slab snijeg, osobito navečer. Temperatura od 0 do 2 stupnja.



Pretežno oblačno će u četvrtak biti i u Dalmaciji, uz kraća sunčana razdoblja, više njih na srednjem dijelu. Navečer može pasti malo lokalne kiše, ponajprije na sjeveru, oko Zadra, te na jugu, oko Dubrovnika. Puhat će umjerena, povremeno i jaka bura zbog koje će se činiti malo svježije. Temperatura između 11 i 15 stupnjeva.

I vikend će u kopnenim krajevima biti potpuno oblačan, siv i tmuran s povremenom kišom, a u petak lokalno i susnježicom te snijegom. Puhat će slab vjetar – istočnih smjerova, a temperatura će vrlo blago rasti, u petak će biti između 1 i 4, a u nedjelju od 4 do 7.



Na Jadranu će u petak biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali lokalno je moguće i malo kiše. Popodne će zapuhati jugo koje će tijekom vikenda jačati - najjače će puhati u subotu navečer i nedjelju ujutro, tad će biti jako do olujno. Za vikend će česte biti kiše, ponegdje i grmljavine. Past će obilnija količina, lokalno 50-ak milimetara. Temperatura će, zbog juga, blago rasti, na vrijednosti 10 do 15 stupnjeva.



Prosinac je, meteorološki po mnogočemu poseban. U našoj zemlji to je najoblačniji mjesec u godini, a zbog tih oblaka i zbog kratkog dana, prosinac ima najmanje sunčanih sati. Na kopnu je to i najmaglovitiji mjesec u godini. Nadalje, on je oko četiri stupnja hladniji od studenog, no kiša je na kopnu svejedno češća pojava od snijega.

Što se tiče dugoročne prognoze za ovogodišnji prosinac, čini se da će on biti topliji i kišovitiji od prosjeka, osobito to vrijedi za Jadran gdje je povećana vjerojatnost za jača nevremena i obilnu kišu.

