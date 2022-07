Razdoblje suhog, sunčanog i vrućeg vremena nastavit će se i sljedećih nekoliko dana, pokazuje prognoza meteorologa Ivana Čačića za Dnevnik Nove TV. Ovo suho razdoblje potkraj subote u unutrašnjosti nakratko može prekinuti lokalni grmljavinski pljusak i to prije svega u središnjim predjelima. Jutarnja i poslijepodnevna temperatura zraka i dalje će rasti.

Jutro posvuda vedro, a vjetar većinom slab. Jedino na Jadranu slaba do umjerena, podno Velebita ponegdje i jaka bura. Ujutro u unutrašnjosti ugodno svježe s najnižom temperaturom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu nastavak toplih noći uz temperaturu od 21 do 25 stupnjeva.

Već prijepodne temperatura će posvuda brzo rasti, pa će, uz sunčano vrijeme, u središnjoj Hrvatskoj ponegdje dosezati i do 36 stupnjeva.

Jednako tako sunčano i vruće bit će i u istočnim predjelima uz temperaturu od 34 do 36 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj ugodnu jutarnju svježinu vrlo brzo će zamijeniti ljetna vrućina. Danju u gorju kao i na sjevernom Jadranu sunčano i vruće uz najvišu temperaturu između 30 i 35 stupnjeva. Bura će prijepodne brzo prestati, a vjetar okrenuti na slab do umjeren zapadnjak i jugozapadnjak.

U Dalmaciji sunčano i vruće mjestimice uz prolazno umjeren jugozapadnjak i zapadnjak. Poslijepodnevna temperatura između 32 i 36 stupnjeva.

Ljetne vrućine zasigurno će utjecati i na daljnji porast temperature mora. Obilje sunca krije opasnost od ultraljubičastog zračenja čiji je indeks posvuda vrlo visok.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće. Jedino je potkraj subote moguć lokalni pljusak i grmljavina i to prije svega u središnjim predjelima. Vjetar u subotu prolazno umjeren.

Na Jadranu sunčano i vruće. Ujutro slab do umjeren burin, a zatim jugozapadnjak i zapadnjak.

