Dani su se već osjetno produljili, mrak pada tek nakon 17 sati te svaki dan dobijemo oko 3 minute svjetla više. Tako ćemo krajem veljače imati danje svjetlo i nakon 18 sati. Na polovini smo kalendarske zime, a za 46 dana počinje proljeće. No, prave zime, osim u gorju, nismo još vidjeli. Kakvo je vrijeme pred nama otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Na Jadranu ujutro sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, a na sjevernom dijelu ponovno lokalno kratkotrajna magla. U kopnenim krajevima umjereno do pretežno oblačno, malo slabe kiše, osobito u Međimurju, Podravini i Baranji. Vjetar slab do umjeren, u unutrašnjosti jugozapadni, a na obali bura. Najniža jutarnja temperatura u gorju oko -4, u nizinama kopna oko nule, a na Jadranu od 4 do 7.

U drugom dijelu dana u središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano. Više sunčanih razdoblja na jugozapadu, od Zagreba prema Karlovcu, a više oblaka na sjeveroistoku tako da je duž Podravine moguća slaba kiša, osobito navečer. Vjetar popodne slab do umjeren, a temperatura između 7 i 10. Svježije na oblačnijem sjeveroistoku, a toplije na malo sunčanijem jugozapadu.

U Slavoniji većinom oblačno, no rano popodne su ipak moguća kraća sunčana razdoblja, uz temperaturu oko 7 stupnjeva. Onda navečer ide novo naoblačenje s istoka. I tad je veća vjerojatnost za kišu nego ujutro, osobito nakon 20 sati. Slab do umjeren jugozapadni vjetar navečer će okrenuti na sjeverozapadni i ojačati na umjeren do jak tako da će večer zbog vjetra biti hladna.

U Istri, Primorju i gorju djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. Malo više oblaka moguće je samo prolazno na Kvarneru i u Gorskom kotaru. Vjetar većinom slab, okrenut će s jutarnje bure na južni i jugozapadni. Temperatura na obali između 11 i 13, a u gorju od 5 do 9 Celzijevih stupnjeva.

Popodne malo više oblaka nego ujutro bit će u Dalmaciji, ali i dalje ostaje pretežno sunčano. Vjetar slab, promjenjivog smjera, a temperatura između 12 i 14 stupnjeva.

U subotu će na kopnu biti sunčano uz umjerenu naoblaku, ali vjetrovito. Sredinom dana će zapuhati umjeren do jak sjeverac, pa će unatoč temperaturi od oko 7 stupnjeva biti prilično hladno. U nedjelju oblačnije i hladnije, pa je navečer u zapadnim predjelima moguće malo snijega. U ponedjeljak djelomice sunčano te još hladnije uz temperaturu između -3 i +1.

Na Jadranu idućih dana djelomice do pretežno sunčano. Najviše sunca bit će u subotu, no tad će biti i prilično vjetrovito i hladno uz jaku buru i tramontanu. U nedjelju oblačnije i hladnije, lokalno uz malo kiše na sjevernom dijelu. Temperatura će tad biti uglavnom ispod 10 stupnjeva. A u ponedjeljak sunčano, ali hladno, bit će to zubato sunce, ponovno uz jaku buru.

Sve u svemu, vikend će proteći većinom suho i hladno. U subotu će biti sunčano, ali vrlo vjetrovito. A u nedjelju oblačnije, uz slabiji vjetar, ali i nižu temperaturu, a navečer i mogućnost za malo oborina, na sjevernom Jadranu kišu, a u središnjoj Hrvatskoj snijeg, no samo slab i sporadičan. Idući tjedan zatim hladnije.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.