Pred nama je postupna stabilizacija vremena s kojom će sljedećih nekoliko dana biti dosta sunca i proljetne topline. To bi svakako bilo dobro iskoristiti za aktivnosti na otvorenom, jer će drugi tjedan ponovno biti kišovit, osobito sredinom tjedna. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Vrijeme ujutro i prijepodne mjestimice uz malo kiše i to prije svega u istočnim i gorskim predjelima. U većini krajeva postupno smanjenje naoblake, osobito na Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, podno Velebita i jaka s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka na kopnu većinom od 7 do 10, na moru od 13 do 15 Celzijevih stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj poslijepodne pretežno sunčano i toplije uz najvišu temperaturu od 18 do 20 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni.

Poslijepodne postupno kidanje naoblake i prestanak oborine u istočnim krajevima. Vjetar slab do umjeren. Poslijepodne temperatura od 17 do 20 stupnjeva.

Malo kiše ili kratkotrajnog pljuska još će biti i u Gorskoj Hrvatskoj, premda se poslijepodne očekuje smirivanje vremena pa tako i sunčanije. Na Jadranu pretežno sunčano. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu još u početku umjerena podno Velebita i jaka bura s olujnim udarima koja će postupno slabjeti, a poslijepodne sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorju od 14 do 17, a na Jadranu od 20 do 23 stupnja.

U Dalmaciji pretežno sunčano. Jedino se poslijepodne na jugu ne isključuje mogućnost za kratkotrajni pljusak. Umjerena i jaka bura postupno će slabjeti i u drugom dijelu dana okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura od 20 do 24 stupnja.

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i ugodno toplo. Ipak, za vikend ponegdje uz jači razvoj dnevne naoblake može pasti malo kiše ili pokoji pljusak, osobito u nedjelju u gorju.

Na Jadranu pretežno sunčano i ugodno toplo. Vjetar slab do umjeren.

Po svemu sudeći, sljedeći tjedan bit će dosta kišovit, osobito sredinom tjedna kad može pasti i veća količina oborine.

