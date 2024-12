Očekuju nas oblačno vrijeme i niske temperature: Detalje otkriva meteorolog Darijo Brzoja

U većini kopnenih krajeva, kao i duž Jadrana u ponedjeljak je bilo dosta sunca, izuzev gorske Hrvatske gdje je većinom prevladavalo oblačno.

U polju smo visokog tlaka, i dalje u stabilnoj atmosferi koju će sredinom tjedna ipak malo prodrmati oslabjeli poremećaji. Oni će nam se približiti sa zapada, i to nakon što se vlažan oceanski zrak s Atlantika, dolaskom nad Alpe zarotira u Sredozemlju i generira novu ciklonu. Ona će preko Italije ovaj put putovati nešto južnije, no vlažan i nestabilan zrak neće nas u potpunosti zaobići pa zato ovih dana ima šansi za oborine, doduše, uglavnom na Jadranu i predjelima uz Jadran.



Očekuje nas, umjereno i pretežno oblačno te hladno jutro, u unutrašnjosti ponegdje s maglom. Na Jadranu nešto promjenjivije, na krajnjem jugu već moguće i uz po neku kap kiše. Puhat će većinom umjerena bura, a u Dalmaciji će prolazno tijekom dana zapuhati i jugo. Jutarnja temperatura, u kopnenim krajevima od -2 do 1, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.



Većinom oblačno, ali i uglavnom suho u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne. Vjetar slab, a temperatura, i ona najviša dnevna, bit će samo 4 stupnja.



I u Slavoniji i Baranji cijeli dan će prevladavati više manje oblačno vrijeme. Bez vjetra, uz dnevnu temperaturu kao i na zapadu, najčešće oko 4 stupnja.



Uglavnom oblačno očekuje se i u gorskoj Hrvatskoj, a tu bi krajem dana moglo biti susnježice ili snijega. U noći je stoga mjestimice moguća i poledica. Na sjevernom Jadranu poslijepodne i prema večeri ponegdje će pasti malo kiše. Bura će navečer pojačati na jaku, s olujnim udarima podno Velebita. Temperatura u gorju od 2 do 5, a na moru od 10 do 13 stupnjeva.



U Dalmaciji će biti promjenjivo, prvo umjereno, potom i pretežno oblačno, a prema kraju dana rastu i šanse za kišu, koja će u pravilu biti učestalija u srijedu. Prolazno će zapuhati jugo, a navečer će, prvo na sjeveru postupno i okretati na sjeverozapadnjak i buru.

Najviša dnevna temperatura ovdje se sutra očekuje između 11 i 15 stupnjeva.



Vrijeme naredna tri dana

Oblačno, i u kopnenim krajevima hladno vrijeme zadržat će se sve do kraja tjedna. Susnježice i snijega će biti prije svega u gorju, prvo u srijedu, a potom i u petak kad su oborine moguće mjestimice i u nizinama unutrašnjosti. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak koji će dodatno pojačavati osjet hladnoće, premda će i sama temperatura već dovoljno biti niska, najčešće ispod 5 stupnjeva.



Na Jadranu sljedećih dana promjenjivo: najoblačnije, mjestimice s kišom u srijedu, kad bi, uglavnom u Dalmaciji moglo biti i ponekog jačeg pljuska. Više sunčanih razdoblja u četvrtak, a novo prolazno naoblačenje i kiša očekuju se ponovno u petak. Puhat će umjerena i jaka bura, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima. U petak će slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Temperatura se ni na moru neće značajnije mijenjati.

