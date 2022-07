Vrhunac toplinskog vala je iza nas, no meteorolog Nove TV Ivan Čačić otkriva kako nas nakon kratkog olakšanja opet čekaju vrućine i to sve do kraja idućeg tjedna. Više doznajte u prognozi vremena.

U noći i ujutro u unutrašnjosti prolazno više oblaka uz mjestimičnu kišu. Uglavnom na istoku zemlje lokalni pljuskovi i grmljavina. Prolazno umjeren do jak sjeverni vjetar. Na sjevernom dijelu Jadrana bura, podno Velebita umjerena i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak. Poslijepodne manje vruće uz temperaturu oko 30 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno sunčano većinom uz umjeren sjeverac i sjeverozapadnjak. Poslijepodne temperatura oko 31 stupnja.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu pretežno sunčano. U gorju slab do umjeren sjeveroistočnjak. Na Jadranu umjerena, podno Velebita u prvom dijelu dana i jaka bura, a zatim sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 27 do 31, a na moru od 33 do 35 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne, prije svega u unutrašnjosti, može biti lokalnih pljuskova i grmljavina. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 33 do 37 stupnjeva.

Ljetnu vrućinu prati i vrlo toplo more s temperaturom uglavnom oko 27 stupnjeva. No vrućina isto tako donosi i opasnost od visokog UV indeksa. Stoga oprez.

U unutrašnjosti u nedjelju i ponedjeljak većinom sunčano i vruće. U utorak promjenjivo, mjestimice uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Zapuhat će umjeren sjeveroistočnjak.

Na Jadranu pretežno sunčano i vruće. U utorak ponegdje može biti malo kiše ili poneki pljusak, osobito na sjevernom dijelu. Noću vrlo toplo, a danju i dalje vruće.

