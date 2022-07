Pred nama je nova, kratkotrajna promjena vremena. Više doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV Nikole Vikića Topića.

Prijepodne u Dalmaciji vedro uz obilje sunca, a na kopnu i sjevernom Jadranu sunčano, ali već od jutra uz porast naoblake sa sjeverozapada. Na moru slaba do umjerena bura. Najniža temperatura od 15 do 17 u unutrašnjosti, te od 23 do 27 na obali.

Sredinom dana se u središnjoj Hrvatskoj nastavlja porast naoblake, pa će poslijepodne biti dosta oblačnije, i sve je veća vjerojatnost za kišu i pljuskove, osobito nakon 15, 16 sati. Lokalno je moguće i nevrijeme, ponajprije uz granicu sa Slovenijom. Puhat će umjeren sjeverac, pojačan za vrijeme pljuskova, a maksimalna će temperatura biti oko 28.

U Slavoniji i drugi dio dana sunčan i vruć, uz malo više oblaka i temperaturu oko 29. Kasno popodne će zapuhati slab do umjeren sjeverac, a navečer su mogući pljuskovi, osobito u zapadnijim predjelima.

Poslijepodne oblačnije i na sjevernom Jadranu, ali još uvijek barem djelomice sunčano. Poneki jači pljusak je moguć u unutrašnjosti Istre te oko Rijeke. Slaba do umjerena bura će navečer, nakon 20 sati, ojačati na jaku. Najviša temperatura oko 30. U gorju nestabilnije i znatno oblačnije, češće uz pljuskove, a lokalno je moguće i jače nevrijeme. Temperatura će ovdje biti od 23 do 27.

U Dalmaciji sunčano i vruće. Malo oblaka pristizat će sa sjevera. Puhat će umjeren maestral koji će blago olakšavati vrućinu. Temperatura između 31 i 33.

Temperatura mora je od 23 do 28 stupnjeva, ali za vikend će zbog nove bure biti još malo hladnije. UV indeks na kopnu i sjevernom Jadranu zbog oblaka niži, dok u Dalmaciji ostaje vrlo visok.

Ugodniji dani su pred nama. Bit će sunca na kopnu te samo povremeno kraćih naoblačenja i ponekog pljuska s grmljavinom. Najvjerojatniji su u petak. Jutarnja će temperatura biti oko 14, a dnevna oko 25.

Na obali i otocima također sunčano i manje vruće nego posljednjih dana, ali prilično vjetrovito. Puhat će umjerena i jaka bura, slabija tek u nedjelju. Ovdje je manja mogućnost za pljuskove, ali ne mogu se potpuno isključiti, osobito u petak u Dalmaciji. Temperatura će noću biti oko 21, a danju oko 29.

