U četvrtak je došlo do smirivanja vremena uz prestanak oborine i barem djelomično kidanje naoblake što će se zadržati i sutra. Promjenu vremena za vikend donosi ciklona koja se u petak razvija u Genovskom zaljevu. Njezino središte u subotu i nedjelju premještat će se prema afričkom kontinentu i to malo dalje od naših krajeva pa će u našim predjelima za vikend biti manje oborina nego što su to dali proračuni. No, na Jadranu ipak valja računati na vrlo jaku buru. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

U petak ujutro i u dijelu prijepodneva u unutrašnjosti mjestimice magla, a drugdje pretežno ili djelomice sunčano. Vjetar većinom slab, osim ponegdje u Podunavlju gdje će prolazno puhati umjeren sjeverozapadnjak. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 2, a duž obale i na otocima između 5 i 10 Celzijevih stupnjeva.

Danju u središnjoj Hrvatskoj barem djelomice sunčano. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura od 6 do 9 stupnjeva.



U istočnim predjelima djelomice sunčano, vjetar većinom slab, a poslijepodnevna temperatura ponegdje i do 10 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj djelomice, a na sjevernom Jadranu pretežno sunčano - poslijepodne i navečer uz umjeren porast naoblake. Još prijepodne duž obale slaba do umjerena bura i istočnjak, a od sredine dana vjetar će okrenuti na jugo. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 5 do 8, a na Jadranu između 13 i 16 stupnjeva.



U Dalmaciji pretežno sunčano, navečer uz umjeren porast naoblake. Prijepodne slaba bura i istočnjak, a poslijepodne i navečer vjetar će okrenuti na jugo i to najprije na sjevernom dijelu. Poslijepodne većinom od 14 do 16 stupnjeva.



Sljedećih dana u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno. Za vikend ponegdje slaba kiša, a uglavnom u gorju slaba susnježica ili snijeg. U subotu i ponedjeljak ujutro mjestimice magla. Za vikend će puhati umjeren, u gorju ponegdje i jak sjeveroistočnjak pa će osjet hladnoće biti zamjetno veći nego što to pokazuju temperature zraka.



Na Jadranu tijekom vikenda promjenljivo i vjetrovito uz umjerenu i vrlo jaku buru. U subotu i nedjelju mjestimice kiša i to uglavnom u Dalmaciji. U ponedjeljak prolazno smirivanje vremena pa će prevladavati sunčano, a vjetar će posve oslabjeti.



Po svemu sudeći od sredine nove oborine i to najviše u Dalmaciji.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr