Za vikend uživajte u Suncu, od sredine tjedna drastična promjena: Na jednu stvar treba posebno pripaziti

Ove su godine doista izostale marčane bure, ali je zato bilo više juga, više saharskog pijeska, a i temperature su proteklih tjedna bile znatno više od prosječnih. Pred nama je isto tako jedan iznadprosječno topao vikend, s obiljem Sunca i ljetnim temperaturama. A sredinom sljedećeg tjedna ide i promjena vremena iza koje će biti osjetno hladnije, izvijestio je Darijo Brzoja.

Nad većim dijelom Europe i Sredozemlja nalazi se prostrana anticiklona, pa je tako vrijeme i kod nas pod prevladavajućim utjecajem polja visokog tlaka. U stabilnoj atmosferi sutra i idućih nekoliko dana očekuje nas dosta Sunca i topline, ponovno neobične za dio godine: no kako smo otkrili u našim anketama, većini ovo preuranjeno ljeto ipak godi. Nakon mračne zime, više sunčanih sati i više temperature, bez obzira na to što su primjerenije lipnju, ipak povoljno utječu na naš elan i raspoloženje općenito.



Za razliku od pravog ljeta, jutra su ipak još uvijek prilično svježa, i to je možda ono što doprinosi ovom ugodnom vremenu, jer nije izrazito toplo cijeli dan. U subotu ujutro, minimalna jutarnja temperatura u unutrašnjosti će biti između 7 i 12, a na moru, od 14 do 18 stupnjeva, što je pak malo bliže ljetu. Posvuda će prevladavati sunčano, uz tek mjestimice one visoke, koprenaste oblake, koji neće pretjerano sakrivati Sunce. Još prijepodne na Jadranu će puhati slaba do umjerena, samo podno Velebita i jaka bura, no slabjet će i vrlo brzo okrenuti na sjeverozapadnjak.

Poslijepodne na kopnu isto sunčano, samo toplije nego ujutro i mrvicu toplije nego danas. Najviša dnevna temperatura očekuje se od 24 do 26 stupnjeva.



Pretežno sunčano i vrlo toplo bit će i u Slavoniji i Baranji. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, dok temperatura može porasti i do 27 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu nastavlja se sunčano, a kao i u ostatku zemlje danju će biti i vrlo toplo. Bura će oslabjeti te će zapuhati sjeverozapadni, a ponegdje i jugozapadni vjetar. Dnevni maksimum temperature bit će između 23 i 28 stupnjeva.



U Dalmaciji ostaje sunčano: ujutro malo bure, danju sjeverozapadni vjetar. Temperatura ovdje bit će većinom od 24 do 28 stupnjeva.



Temperatura mora je od 16 do ponegdje 18, ili čak 19 stupnjeva, ovisno o lokaciji, no još uvijek to nije baš za dulji boravak u moru.



Ali valjalo bi zato pripaziti na sve jače Sunce. Naime sad su već sunčeve zrake više okomite na naš komadić planeta, što znači sve više sunčeva zračenja, a kad je u pitanju izlaganje Suncu, mi to prevodimo u UV indeks. UV indeks će sutra i prekosutra u cijeloj zemlji biti visok, pa svoja prva izlaganja suncu ipak malo dozirajte, osobito sredinom dana i u rano poslijepodne. Znam da to i nije jednostavno, jer sunce mami, ali isto valja pripaziti da ne bismo dobili opekline. To osobito vrijedi za one svjetlije puti i osjetljivije kože.

Evo što nas čeka i idućih dana. U nedjelju i ponedjeljak prevladavat će sunčano te još toplije nego sutra. Temperatura će se približiti 30 stupnjeva ili će biti tek mrvicu niža u poslijepodnevnim satima. U utorak postupno naoblačenje sa sjevera, potom i pljuskovi s grmljavinom, a promjena vremena donijet će nam i osjetno zahladnjenje koje će se zadržati najmanje do kraja tjedna.



Isto vrijedi i za Jadran. Sunčano i vrlo toplo do utorka, potom naoblačenje i kiša, prvo na sjevernom dijelu, a u noći na srijedu promjena stiže i u Dalmaciju. Zapuhat će jugo koje će sve više jačati, a u utorak navečer na sjevernom Jadranu i okrenuti na jaku i olujnu buru. I na Jadranu s jugom prvo jako toplo, a potom osjetno svježije.



U drugoj polovici sljedećeg tjedna, očekuje nas, po svemu sudeći promjenjivije i dosta hladnije vrijeme. No prije tog, nekoliko dana ljeta, da lakše prebrodimo to osvježenje koje stiže kasnije.

