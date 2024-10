U polju smo visokog tlaka, pod utjecajem anticiklone koja će stabilnost atmosfere podržavati i u novom tjednu. Stabilno, za kopnene krajeve znači i maglovito, najmanje u noćnim i jutarnjim satima, a magle će sljedećih dana lokalno biti i na Jadranu, osobito sjevernom. Dani pak, barem dijelom vedri. Tijekom sljedećeg vikenda bi nas mogla okrznuti osjetno hladnija zračna masa te donijeti i promjenu vremena, no koji scenarij će se odviti za sad još nije sigurno.



Prvo jutro u novom tjednu, u unutrašnjosti magla i niski oblaci, koji se mjestimice mogu i dulje zadržati. Magle u ponedjeljak može biti i na Jadranu, izglednije na sjevernom. U većini zemlje danju će biti djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar u početku uglavnom slab, uz obalu ponegdje burin. Jutarnja temperatura, na kopnu od 7 do 11, a na moru od 13 do 17 stupnjeva.



Poslijepodne bi u središnjoj Hrvatskoj većinom trebalo biti sunčano. Vjetar slab, a temperatura oko 20, do 22 stupnja.



Vrlo slično i u Slavoniji i Baranji. Pretežno sunčano te danju ugodno toplo uz temperaturu između 19 i 23 stupnja. Samo u krajevima gdje se magla dulje zadrži, bit će manje toplo.



U gorskoj Hrvatskoj nakon izdizanja magle, poslijepodne pretežno ili djelomice sunčano, dok će na sjevernom Jadranu sunčano i prevladavati. Na moru će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura, u gorju oko 18, a na sjevernom Jadranu oko 21, 22 stupnja.



Najviše sunca cijeli dan i najviše topline očekuje se u Dalmaciji. Ovdje bi dnevna temperatura ponegdje mogla dosegnuti i 25 stupnjeva. Na moru će puhati tek slab do umjeren sjeverozapadnjak.



Temperatura mora još uvijek se drži na 19, 20 stupnjeva na sjevernom Jadranu te oko 21, 22 najčešće u Dalmaciji. Pa kome nije hladno, i u sljedećem tjednu može odmarati na plaži i praviti se da nismo na pragu studenog.

Vrijeme idućih dana

Posljednji dani ovog mjeseca i kopnu će biti ugodni. Danju će uglavnom biti djelomice ili pretežno sunčano, noću i ujutro pak uz maglu ili niske oblake. Temperatura ostaje iznad prosjeka za doba godine, malo toplije bit će u prvoj, nego u drugoj polovici tjedna.



Na Jadranu će prevladavati sunčano, no i ovdje sljedećih dana u jutarnjim satima lokalno može biti magle, osobito na sjevernom dijelu. Puhat će, ponegdje uz obalu burin, a tijekom dana sjeverozapadnjak, izraženiji prema otvorenom moru. Zadržat će se ugodno toplo.



Vrijeme bi i na blagdan Svih svetih trebalo biti stabilno i uglavnom suho. No prognoze za kraj tjedna nisu posve pouzdane. Zapravo, od subote, a poglavito nedjelje, postoji mogućnost za promjenu, od nedjelje i osjetno zahladnjenje, mada trenutni izračuni ipak malo veću šansu daju suhom vremenu. No, nije sigurno. Ako ne morate, nemojte obilazak groblja ostaviti za razdoblje iza blagdana Svih svetih. A prognozu za sljedeći vikend ćemo preciznije znati u danima koji slijede.

