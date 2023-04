Na Uskrs i Uskrsni ponedjeljak bit će proljetno promjenljivo vrijeme, ponegdje uz malo kiše. Više o vremenskoj prognozi donosi meterolog Nove TV Ivan Čačić.

Iznad nas kruži vlažan i nestabilan zrak pa je u unutrašnjosti ponegdje bilo i slabe kiše. To će se nastaviti i na Jadranu gdje će biti oblaka koji mogu dati malo kiše. Od Uskrsnog ponedjeljka slijedi nam nastavak promjenljivog i do sredine tjedna sve toplijeg vremena.

Visinska ciklona, koja nam donosi oblake, ponegdje i malo kiše u prizemlju ima svoj otisak u razmjerno slaboj cikloni koja se prema nama pruža iz istočnog dijela Sredozemlja. Ova će ciklona u ponedjeljak jačati, ali i odmicati dalje na istok, a sa zapada će prema našim krajevima strujati opet vlažan, ali i topliji oceanski zrak.

Uskrsno jutro u unutrašnjosti će biti umjereno i pretežno oblačno, a na Jadranu promjenljivo. Najviše oblaka biti će u istočnim predjelima. Ponegdje će povremeno biti malo kiše, a u višem gorju može biti i malo susnježice i snijega.

Vjetar većinom slab sjeverni i sjeveroistočni. Jedino će na sjevernom dijelu Jadrana zapuhati umjerena, ponegdje i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura između jedan i pet, a na moru od šest do 10 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj nastaviti će se umjereno do pretežno oblačno. Ponegdje će i dalje prolazno biti malo kiše. Biti će prohladno većinom uz slab sjeverac i sjeveroistočnjak i najvišu temperaturu od devet do 12 stupnjeva.

Vrlo slično vrijeme bit će i u istočnim predjelima gdje će, isto tako, povremeno biti malo kiše. I ovdje prohladno, većinom uz slab sjeveroistočnjak i sjeverac i poslijepodnevnu temperaturu ponegdje do 11 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj umjereno biti će pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom, a u višim predjelima može biti slabe susnježice i snijega. Na Sjevernom Jadranu promjenljivo i većinom suho. Samo je ponegdje moguće vrlo malo kiše.

U gorskom području puhati će većinom slab sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena, povremeno i jaka bura, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura od sedam do 10, a na Jadranu od 14 do 16 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo oblačno, ponegdje kratkotrajno uz mogućnost za malo kiše i to prije svega na sjevernom dijelu. Zapuhat će slaba do umjerena bura koja će poslijepodne na sjeveru Dalmacije ponegdje još pojačati. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

Slijedećih dana u unutrašnjosti dosta promjenljivo pa uz sunčana razdoblja kratkotrajno može biti i uglavnom slabe kiše. Vjetar većinom slab. Ujutro svježe, a dnevna temperatura u porastu.

Na Jadranu također promjenljivo s više sunčanih razdoblja i većinom suho. Samo ponegdje može biti kratkotrajne kiše ili pljuska. U ponedjeljak će se bura pojačati, a zatim okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Sredinom tjedna zapuhat će jugozapadnjak i jugo.

Prema sadašnjim proračunima, druga polovica tjedna bit će vrlo promjenljiva i svježija povremeno s kišom, osobito u četvrtak. Naravno, u prognozama koje slijede vidjet ćemo koliko će se ovaj scenarij i ostvariti.

