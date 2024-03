Promjena vremena na vidiku? Temperature bi opet mogle iznenaditi

Zapadna Europa posljednjih dana izrazito je ciklonalno aktivna, Atlantik je vrlo potentan za nove atmosferske poremećaje, a dosta tog vlažnog i nestabilnog zraka, na ovaj ili onaj način u konačnici nekako prijeđe i preko naših krajeva.

Tako ćemo i idućih dana stajati na putu novim ciklonama, u nedjelju jedna kratka pauza pred ulazak prve od njih u Sredozemlje na čijoj prednjoj strani će tijekom dana na moru jačati jugo.

Nedjeljno jutro djelomice ili pretežno sunčano, pri čemu više sunca očekujemo u središnjim i istočnim kopnenim krajevima, a malo više oblaka na moru. U unutrašnjosti rijetko gdje i kratkotrajna magla.

Pročitajte i ovo Policija istražuje detalje Buknuo požar u kafiću uz kuću: Vatrogasac slomio nogu na intervenciji

Povremeno povećana naoblaka u gorju i duž Jadrana rano ujutro može donijeti ponegdje i malo kiše. A u najvišem gorju tijekom noći možda zaleprša i poneka pahulja. Zapuhat će vjetar s juga, jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno do jako jugo koje će tijekom dana jačati na olujno. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 4 do 7, a na Jadranu od 8 do 13 stupnjeva.

Djelomice ili pretežno sunčano vrijeme na kopnu će se zadržati i poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj, uz umjeren dnevni razvoj oblaka vrlo rijetko može pasti i malo kiše. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, uz koji će temperatura mjestimice porasti i do 18 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji prevladavat će sunčano, poslijepodne će zapuhati jugoistočnjak, a temperatura će biti od 16 do 19 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku, pri čemu uglavnom u Gorskom kotaru i na širem riječkom području može pasti i malo kiše. Više duljih sunčanih razdoblja na moru će biti upravo poslijepodne. No navečer ipak i novo naoblačenje sa zapada. Jugo i južni vjetar u jačanju, pa će do kraja dana jugo na Kvarneru imati olujne udare. Najviša dnevna temperatura, u gorju od 10 do 15, a na sjevernom Jadranu od 13 do 16 stupnjeva.

I u Dalmaciji će u nedjelju biti najmanje djelomice, a ponegdje i pretežno sunčano, osobito poslijepodne. Navečer i ovdje, na sjeveru regije naoblačenje i najava promjene vremena. Promjenu će najaviti i jako do olujno jugo, a osjetit će je sutra poslijepodne i meteoropati. Bit će prilično toplo uz barem 15-ak do čak 18 stupnjeva u onom najtoplijem dijelu dana.

Vrijeme u novom tjednu neće biti posve stabilno. Zapravo od dana do dana, izmjenjivat će se razdoblja s više ili manje sunca. Ponedjeljak je tako oblačniji, većinom suh, uz malo kiše uglavnom u Lici.

Pročitajte i ovo Objavljen tajni razgovor Rusija prisluškuje njemačku vojsku? ''Ovo bi moglo biti vrlo ozbiljno''

U utorak više sunca, no poslijepodne će biti mogući kraći lokalni pljuskovi. U srijedu pak jače naoblačenje, promjenjivo s pljuskovima, ali i grmljavinom. Toplo do srijede, potom na kopnu prolazno svježije.

Jadran očekuje promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno u ponedjeljak u Dalmaciji i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. U utorak više sunca, ali ne i stabilno pa su i tada mogući kraći pljuskovi. U srijedu slijedi nova promjena i još jednom grmljavinski pljuskovi.

Jugo će u utorak prolazno oslabjeti, a u srijedu već ponovno zapuhati. Temperatura se na moru ni idućih dana neće značajnije mijenjati. Veći dio tjedna bit će toplo, no u srijedu i četvrtak će, prije svega na kopnu uz jaču promjenu vremena prolazno ipak i osvježiti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.