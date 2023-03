Nova promjena vremena nam je pred vratima, a uz kišu i pljuskove, kojih će najviše biti u noći s nedjelje na ponedjeljak i u ponedjeljak ujutro, vrijeme će biti i vrlo vjetrovito: poglavito u drugom dijelu dana te prema večeri kad se na Jadranu očekuje jaka i olujna bura.

Inače ciklona koja nam nosi ovo pogoršanje u ponedjeljak će već brzo odmaknuti dalje na istok, no prije nego u potpunosti ojača anticiklonalno polje, bit će sporadičnih pljuskova, a upravo i zbog tog brzog guranja anticiklone i snažnih gradijenata tlaka, sljedeća dva dana su i izrazito vjetrovita.

Tijekom noći i jutra, dakle, u većini krajeva promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pri tom pljuskovi mogu biti izraženiji, a oborina mjestimice obilnija, poglavito u gorskoj Hrvatskoj.

Stoga i upozorenje. U početku će puhati umjeren do vrlo jak sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 6 do 9, u gorju gdje može biti i susnježice ili snijega, bliže nuli, dok se na Jadranu očekuje većinom od 8 do 12 stupnjeva.

Promjenjivo će se nastaviti i poslijepodne. Iako glavninu kiše očekujemo, u noći i ujutro, ponekog pljuska može biti i poslijepodne. Vjetar će okrenuti na sjeverni i još pojačati pa navečer lokalno na mahove može biti i olujan. Svježije, danju uz temperaturu od 12 do 14 stupnjeva.

Slično i u Slavoniji. Većinom oblačno, potom promjenjivije, no i dalje uz moguću kišu ili lokalno pljusak. Puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura, od 11 do 13 stupnjeva.

U višem gorju u ponedjeljak može biti susnježice i snijega, no bit će i kiše, lokalno obilnije, kao i na sjevernom Jadranu. Glavnina je i ovdje rezervirana za prvi dio dana, no i poslijepodne može biti ponekog pljuska. Sjeverozapadnjak će na moru u drugom dijelu dana okrenuti na vrlo jaku i olujnu buru, a vjetrovito će biti i u gorju. Najviša dnevna temperatura, na moru od 13 do 15, u gorju između 6 i 11 stupnjeva, no navečer osjetno hladnije.

Upozorenja na jak vjetar stoje i za Dalmaciju. I ovdje će navečer okrenuti na buru, mada i tijekom dana sjeverozapadni vjetar na mahove može biti olujan. Pljuskovi i grmljavina s glavninom ujutro, a lokalno i poslijepodne. Temperatura od 15 do 17 stupnjeva.

U utorak nas očekuje djelomice sunčano, ali još ne i stabilno vrijeme. Poslijepodne na kopnu može biti lokalnih pljuskova susnježice. Bit će hladnije i vjetrovito uz jak sjeverac i sjeverozapadnjak. I u utorak, a osobito u srijedu ujutro mraz i temperatura ispod nule.

U srijedu stabilnije i sunčanije, zapuhat će jugozapadnjak pa će danju i blago zatopljeti. U četvrtak će jugozapadnjak pojačati, te će biti još malo toplije. No uz više oblaka, uglavnom poslijepodne mjestimice će i kišiti.

Na Jadranu u utorak i srijedu većinom pretežno sunčano, s jednom razlikom. U utorak uz umjerenu do vrlo jaku buru i tramontanu, a u srijedu već južni vjetar pa će biti i toplije. U četvrtak daljnji porast temperature, puhat će jugo, a s jugom će uz više oblaka na sjevernom Jadranu ponegdje biti mogućnosti i za kišu.

Ponovno kratko smirivanje u prvom dijelu petka, no potom je izgledna još jedna kišna epizoda, taman za vikend. Iako, prognoze za kraj sljedećeg tjedna još nisu sasvim sigurne, tako da, nemojte još otpisati idući vikend. Zato, budite tu i u ponedjeljak kad osvježavamo ove i donosimo nove informacije o vremenu.

