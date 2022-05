Kad kažemo da je vrijeme jesensko, govorimo o dojmu, zbog kiše, i svježine, ali i efekta koje na nas donosi sama promjena. Inače, ovakvo vrijeme koje nas je dočekalo za vikend ipak je tipično proljetno, i tipično za prijelazna razdoblja između proljeća i ljeta. Vremensku prognozu za iduće dane donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Prodori svježine, jači pljuskovi pa i tuča nisu ništa neuobičajeno za svibanj i lipanj. Dapače, ne umanjujući nevolje koje donosi tuča, ili bilo kakve ekstremne vremenske prilike, a u svjetlu nedostatka oborine s kojim smo se nosili mjesecima, ova kiša dobro je došla za popunjavanje naših vodenih rezervi.

Vrijeme još koji dan neće biti stabilno, povremeno će i dalje pritjecati vlažan zrak, no prema sredini tjedna pljuskova će biti sve manje, sunca više, a i temperatura će porasti na tipične ljetne vrijednosti. U drugoj polovici nas moguće čeka i prvi toplinski val ove sezone.

U ponedjeljak ujutro u kopnenim krajevima većinom oblačno, a povremeno je moguće i još malo kiše, uglavnom u gorju. Na Jadranu promjenjivije uz realne šanse za pljuskove praćene grmljavinom, posebno u Dalmaciji, a osobito u zaleđu. Umjerena i jaka bura na sjevernom Jadranu će slabjeti, dok će južnije puhati većinom slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura, na kopnu od 7 do 11, a na moru od 13 na sjevernom i do 19 na južnom dijelu.

Poslijepodne, a osobito prema kraju dana kidanje naoblake. Poneki pljusak i dalje će biti moguć. Uz malo sunca tijekom dana, malo i viša temperatura nego za vikend. Na zapadu, oko 18 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji temperatura će biti malo viša. A bit će i malo više sunca, iako i dalje ne isključujemo i poneki pljusak.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu u ponedjeljak promjenjivo do pretežno oblačno, povremeno uz kišu ili pljuskove. I bura će do kraja dana oslabjeti. 16, 17 stupnjeva najviše u gorju i oko 24 na sjevernom Jadranu, koji više ili manje ovisiti o kiši tijekom dana.

U Dalmaciji će biti djelomice sunčano uz promjenjivu i lokalno povećanu naoblaku jer i za sutra stoji mogućnost grmljavinskih pljuskova. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura će biti većinom između 24 i 28 stupnjeva.

Na kopnu i u utorak uz promjenjivu naoblaku može biti kiše ili ponekog pljuska, uglavnom u prvom dijelu dana, potom djelomice ili pretežno sunčano i toplo. Sredinom i u drugoj polovici tjedna stabilnije, sunčanije, a potom i sve više vruće.

Što se tiče Jadrana, ponekog pljuska s grmljavinom može biti još u utorak, uglavnom na sjevernom dijelu, inače će na moru većinom prevladavati sunčano. U utorak jugo, a od srijede sjeverozapadnjak i prema vikendu posvuda osjetan porast temperature. Vrlo vjerojatno idemo preko 30, lokalno možda i 33, 34 stupnja na otocima, Dalmatinskom zaleđu, ali i unutrašnjost zemlje.

