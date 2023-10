Kakvo nas vrijeme očekuje idućih dana? Sve detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

Fronta nastavlja dalje na istok, a iza nje tlak zraka neprestano raste pa će nad južnom i srednjom Europom ponovno prevladati anticiklonalni utjecaj, odnosno imati ćemo malo stabilnije vrijeme, barem prolazno.

Ujutro će nam stoga biti djelomice, a na kopnu i pretežno sunčano. Najviše oblaka bit će na potezu od Rijeke preko Gorskog kotara i Like, do Dalmacije, pa je na tim područjima najveća mogućnost za još malo kiše, ali i poneki pljusak. U Posavini će lokalno biti kratkotrajne magle.

Vjetar će biti slabiji, i dalje južnih smjerova jugozapadni i jugo, puhat će uglavnom slabo do umjereno. Jutro će biti malo svježije, iako je i dalje toplo 12 u gorju, 13, 14 stupnjeva u nizinama te 16 do 18 Celzijevih stupnjeva na obali.

Poslijepodne ćemo u središnjoj Hrvatskoj imati puno sunčanih razdoblja, ali i još malo oblaka, njih više u sjevernijim krajevima, pa tamo postoji mala mogućnost za brzo prolaznu kišu, prije svega u Zagorju, Međimurju i Podravini. Bit će ugodno uz najvišu temperaturu oko 22 stupnja te slab do umjeren jugozapadni vjetar. Predvečer će on oslabjeti.

Većinom sunčano bit će i u Slavoniji. Samo prolazno uz malo više oblaka u popodnevnim satima, pri čemu je i ovdje moguć kratak pljusak, naročito oko Požege te u Posavini, no tamo gdje i bude kiše, past će samo malo količina. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a temperatura će rasti do 23 Celzijeva stupnja.

U Istri, na Kvarneru i u Primorju od sredine dana sve sunčanije i ugodnije. Jugo će slabjeti, temperatura polako rasti, a oblaci će se kidati. Nešto će se tih oblaka još zadržavati nad širim riječkim područjem, no i tamo će ih postupno biti sve manje, pa je u popodnevnim satima i manja mogućnost za kišu.

Temperatura će biti oko 21 stupanj. U gorju, kao i obično u jesen, nakon fronte, oblaci će se malo dulje zadržavati, ali i ovdje uz tendenciju razvedravanja, pa očekujemo djelomice sunčano i ugodno vrijeme, ponegdje uz još koju kap kiše.

I u Dalmaciji poslijepodne sve manje oblaka i sve više sunca, iako može biti još malo kiše ili ponekog pljuska, poglavito u unutrašnjosti. Jugo će slabjeti, na sjeveru će prolazno zapuhati i umjerena bura, a temperatura će biti od 21 do 23 stupnja.

Novi tjedan počinje sunčano, u unutrašnjosti ujutro lokalno uz maglu, a bit će i malo svježije, ponovno ispod 10 stupnjeva. Zatim, u utorak više oblaka, tada će biti djelomice sunčano, ali ostaje suho, dok je kiša vjerojatna u srijedu, međutim, ne očekujemo veću količinu. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, tako da ostaje iznadprosječno toplo, danju oko 22 stupnja.

Na obali u ponedjeljak sunčano i ugodno, sa slabim i promjenjivim vjetrom. Rijetko može pasti malo prolazne kiše, uglavnom na otocima. Zatim u utorak posvuda oblačnije. Na sjevernom Jadranu u drugom dijelu dana uz kišu. Jugo će od utorka popodne jačati, najjače će puhati u srijedu ujutro kad može biti i olujno. Srijeda će inače biti još oblačnija pa su duž cijele obale izgledni kiša i pljuskovi. Temperatura će ujutro biti ujutro biti 15 do 18, a poslijepodne oko 23 stupnja.

Imat ćemo većinom povoljno vrijeme za provesti vani, na izletu, planinarenju ili bilo gdje u prirodi. Imat ćemo znatno više sunca, kiša će biti samo rijetka i sporadična, a vjetar slabiji.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.