Listopad protječe u znatno stabilnijem tonu od rujna. No, zato imamo česte, ponegdje i dugotrajne magle i tako će ostati još neko vrijeme. Pod utjecajem smo anticiklone, pa je posvuda stabilno, a tek rijetke fronte povremeno prolaze sjevernije od nas. Detalje je otkrio meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić Topić.

U nedjelju ujutro ponovno je velika vjerojatnost za maglu, ponajprije u zapadnim nizinskim predjelima. No, bit će je i duž Drave te Save.

U Slavoniji i na planinama će zato biti znatno sunčanije. No, posvuda ćemo imati svježe jutro, čak i pomalo hladno, s temperaturom između 5 i 8 stupnjeva.

Na obali će biti sunčano, pa i pretežno vedro, tek tu i tamo uz malo visokih, prozirnih oblaka. Puhat će slaba, najviše umjerena bura, a temperatura će biti oko 14 stupnjeva.

Magla će se u unutrašnjosti u nedjelju nešto kraće zadržati, do podneva će se razići, pa će nedjeljno poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano i ugodno, samo uz malo oblaka. Temperatura će biti osjetno viša nego u subotu, uglavnom između 21 i 23 Celzijeva stupnja.

I u Slavoniji obilje sunca u nedjelju. Većinom neće ni biti te jutarnje magle, pa će poslijepodne biti pretežno vedro i ugodno, oko 23 stupnja, uz malo slabog istočnog vjetra.

U Istri, na Kvarneru i u Primorju sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Jutarnja slaba bura će okrenuti na slab maestral. Bit će vrlo ugodno, temperatura će rasti do 22-23 Celzijeva stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj također sunčano. Nešto više oblaka povremeno će biti samo u Gorskom kotaru, osobito u zaleđu Rijeke. Najviša temperatura ovdje oko 20.

U Dalmaciji će biti sunčano i vedro. Tek će kasno poslijepodne pristizati malo oblaka sa sjeverozapada. No, bit će to samo oni visoki, tanki, prozirni oblaci. I ovdje će biti vrlo ugodno, između 22 i 24 stupnja, uz malo slabog do umjerenog maestrala.

Iako je već polovina listopada, temperatura mora je i dalje relativno visoka, većinom od 20 do 22 Celzijeva stupnja, tako da se oni malo hrabriji i dalje mogu kupati.

Stabilno i suho vrijeme nastavlja se i početkom sljedećeg tjedna. Bit će pretežno sunčano, u prijepodnevnim satima svježe uz maglu, osobito u nizinama i uz rijeke. Puhat će većinom slab vjetar. Temperatura ujutro oko 8, danju oko 22.

I na Jadranu sljedeći tjedan sunčano i ugodno, samo povremeno uz malo oblaka. No, ujutro i na obali postoji mogućnost za maglu, u utorak u Istri, osobito na zapadnoj obali, a u srijedu i u Dalmaciji.

Puhat će slab do umjeren maestral. Temperatura ujutro oko 16, poslijepodne do 24.

U svakom slučaju i idući će tjedan biti sunčano, većinom suho te znatno toplije od prosjeka. Često ćemo imati i jutarnju maglu. Ona je naravno vjerojatnija u unutrašnjosti.

No, sljedeći je tjedan može biti i uz obalu. Prolazno zahladnjenje vjerojatno je u četvrtak i petak, dok bi za onaj idući vikend moglo biti i kiše.

