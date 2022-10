Vjetar uzburkao more (Foto: Dusko Marusic /PIXSELL) - 2

Ugodno, a više-manje slično, zadržat će se i idućih dana. No, neće biti posve stabilno. Noćas u blizini će nam se nalaziti jedan frontalni sustav, koji će u nedjelju uglavnom već prilično daleko i odmaknuti dalje. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U polju smo visokog tlaka pa sve skupa ne bi trebalo biti ozbiljnije kiše. No, koja kap je moguća, prije svega u gorskoj Hrvatskoj. U nedjelju ujutro ponegdje i magla, a potom će u većini krajeva biti djelomice sunčano. Promjenjivije jedino u gorju. Malo vjetra sa sjevera, uz prolazak fronte moguće je u unutrašnjosti.

Na sjevernom Jadranu zapuhat će bura, podno Velebita na mahove olujna pa je zato na snazi i žuta razina Meteoalarma.

U Dalmaciji će slabe bure biti jedino sjevernije u regiji. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 8 do 12, a na Jadranu većinom između 14 i 17 stupnjeva.

Djelomice sunčano vrijeme zadržat će se i poslijepodne u Središnjoj Hrvatskoj. Uglavnom će biti suho, u središnjoj Hrvatskoj uz slab, povremeno umjeren sjeveroistočni vjetar i temperaturu oko 17-18 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji veći dio dana djelomice sunčano. Puhat će slab vjetar sa sjevera, a temperatura će biti od 18 do 20 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj u nedjelju je moguća i koja kap kiše, uz promjenjivu naoblaku, iako će biti i sunčanih razdoblja.

Na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura postupno će slabjeti. Upozorenje zbog udara vrijedi za pomorce. Najviša dnevna temperatura na sjevernom Jadranu bit će između 21 i 23 stupnja, dok se u gorskoj Hrvatskoj očekuje između 16 i 18.

U Dalmaciji isto djelomice sunčano uz najčešće slab vjetar, nešto bure bit će tek sjevernije. Ovdje po običaju i najtoplije uz temperaturu do 24 stupnja. Temperatura mora je uglavnom 20 ili 21.

Kakvo nas vrijeme čeka idućeg tjedna?

U prvoj polovici sljedećeg tjedna očekuje nas nestabilnije, uglavnom promjenjivo oblačno vrijeme, pri čemu će u ponedjeljak još većinom biti i suho, no u utorak i srijedu, pa i četvrtak i petak bit će šansi za malo kiše: povremeno i najčešće kratkotrajno. Idućih dana i bez nekog značajnijeg vjetra te možda malo manje toplo ili u najboljem slučaju podjednako kao i danas.

I na Jadranu idućih dana promjenjivije i nestabilnije. Kiša je najizglednija na prijelazu s ponedjeljka na utorak, i to osobito na južnom dijelu, no mogućnost za oborinu, barem slabu, ne možemo isključiti ni za druge dane. U ponedjeljak će zapuhati većinom umjereno jugo, a potom će vjetar povremeno okretati na buru i sjeverozapadnjak, poglavito na sjevernom Jadranu. Temperatura se neće značajnije mijenjati, na moru ostaje mrvicu toplije nego u kopnenim krajevima: bit će ugodno.

Neka značajnija promjena, promjena tipa vremena ili promjena ugođaja ne očekuje nas niti u drugoj polovici tjedna. Za sad vikend izgleda malo stabilnije, što bi značilo i više sunca. No, znate kako to s prognozom ide: što dalje gledamo u budućnost, to je ona nesigurnija. Za konkretne planove, ipak pričekajmo još koji dan. Više sunca, nakon promjenjivog tjedna, za vikend bi svakako dobro došlo.

