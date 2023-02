Meteorolozi i dalje ne odustaju od upozorenja na opasne vremenske prilike. Proračuni vrlo uvjerljivo upućuju na opasnu buru, u južnoj Dalmaciji jugo, a prije svega u gorskom području i dosta snijega što itekako će utjecati na pomorski i cestovni promet.

U subotu se već prijepodne posvuda jače naoblačilo, a u većini je krajeva počela padati kiša. Ovo je tek početak zamjetne promjene vremena koje nam donosi hladan prodor sa sjevera kontinenta.

Hladna fronta tog prodora zahvatit će našu zemlju potkraj subote i već u nedjelju na Jadranu stvoriti snažnu ciklonu koja će u unutrašnjosti donijeti snijeg, a na Jadranu nove oborine i na njegovom sjevernom dijelu olujnu buru.

U nedjelju u noći i ujutro u unutrašnjosti oblačno sa susnježicom i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju gdje će ponegdje pasti i više od 25 cm snijega. Na Jadranu kiša, osobito na njegovom sjevernom dijelu gdje će lokalno biti i snijega nošenog olujnom ponegdje i orkanskom burom. U južnoj dijelu Dalmacije kiša uz olujno jugo.

U unutrašnjosti također vjetrovito uz umjeren i jak sjeveroistočnjak i sjeverac pa će, prije svega u gorskom području biti i snježnih zapuha. Ovakve vremenske prilike svakako valja uvažavati na što upućuje i Metaoalarm koji na sjevernom dijelu Jadrana ima i crveni, a to znači i najveći mogući stupanj opasnosti.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj nastavak oblačnog i vjetrovitog vremena povremeno sa susnježicom i snijegom uz umjeren i jak sjeveroistočnjak i sjeverac. Hladno uz najvišu temperaturu od 1 do 4 stupnja.

U istočnim predjelima oblačno sa snijegom i vjetrovito uz umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Poslijepodne temperatura od dva do 3 stupnja iznad nule.

U Gorskoj Hrvatskoj oblačno sa snijegom uz porast snježnog pokrivača ponegdje i više od 30 centimetara. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak pa valja računati i na snježne zapuhe. Na Sjevernom Jadranu kiša te olujna i orkanska bura s kojom će ponegdje biti susnježice i snijega. Najviša dnevna temperatura u gorskom području oko -1, a na Jadranu od 4 do 7 stupnjeva.

U Dalmaciji oblačno s kišom te lokalnim pljuskovima i grmljavinom, ponegdje uz obilne oborine. U unutrašnjosti uz zahladnjenje poslijepodne i navečer mjestimice susnježice i snijeg. Na sjevernom dijelu puhat će jaka i olujna bura, a južnije od Splita olujno jugo. Najviša temperatura od 7 na sjevernom dijelu do 15 na jugu.

Slijedećih dana u unutrašnjosti pretežno oblačno i hladno. Ponegdje će povremeno biti susnježice, u gorskom području snijega, osobito u srijedu. Vjetar većinom umjeren sjeveroistočni.

Na Jadranu promjenljivo do pretežno oblačno. Mjestimice kiša ili pljuskovi, osobito u Dalmaciji. Na većem dijelu Jadrana puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita i dalje s olujnim udarima, a na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Na sjevernom dijelu poprilično svježe, dok će se na jugu Dalmacije zadržati razmjerno toplo.

U nedjelju će, dakle, biti vrlo nepovoljne pa i vrlo opasne vremenske prilike, osobito na sjevernom dijelu Jadrana i prijevojima prema moru. U nastavku tjedna u većini krajeva hladno, osobito u unutrašnjosti, a na većem dijelu Jadrana bura.

