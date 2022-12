Kakvo nas vrijeme očekuje u četvrtak i do kraja tjedna, donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Prošlo je tjedan dana od zimskog solsticija, ali pravu zimu još nismo vidjeli. Dani nam se produljuju, ali zasad još ne zamjetno. Konkretno, svijetli dio dana produljio se oko za 30 sekundi svakog dana, ali već idući tjedan, svaki ćemo dan dobivati jednu minutu danjeg svjetla više, i tako će se to ubrzavati, pa će krajem siječnja sunce zalaziti oko 17 sati.

U četvrtak ujutro u većini kopnenih krajeva sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, a samo lokalno je moguća i kratkotrajna magla, osobito u Slavoniji.

U Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, na sjevernom i srednjem dijelu može pasti malo kiše. Na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici još oblačnije, pretežno do potpuno oblačno, povremeno uz slabu kišu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, na obali jugo, pa jutro neće biti osobito hladno, na kopnu od 1 do 4, a na Jadranu od 8 do 10 stupnjeva.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku. Jugozapadni će vjetar jačati, na umjeren, ponegdje i jak, tako da će biti pomalo vjetrovito, ali i toplo za doba godine, između 13 i 15 stupnjeva.

I u Slavoniji sunčano i toplo. Jutarnja magla će se brzo razići, i nakon nje će biti samo malo oblaka na nebu. Puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar, a temperatura će rasti do 13, 14 stupnjeva.

U Istri, na Kvarneru i u gorju pretežno oblačno. Lokalno uz malo kiše, ona je najvjerojatnija u Primorju, Lici i Gorskom kotaru. S druge strane, najveća mogućnost za sunčana razdoblja je na jugu Istre te na Cresu i Lošinju. Puhat će umjereno, a navečer i jako jugo te jugozapadni vjetar. Temperatura u gorju i unutrašnjosti Istre oko 10, a na obali oko 14.

Doček Nove godine topao, ali vjetrovit

U Dalmaciji će poslijepodne biti više sunca nego ujutro, uz malu do umjerenu naoblaku. Nešto više oblaka bit će još samo u unutrašnjosti te na sjeveru, pa tamo može pasti i koja kap kiše. Jugo će ojačati. Puhat će umjereno, povremeno i jako, a temperatura će biti između 14 i 16 na obali te oko 12 u unutrašnjosti.

Vraća li se zima? Provjerite kakvo će vrijeme biti za doček Nove godine

Idućih dana promjenjivo oblačno i iznadprosječno toplo. Najoblačnije i dalje u Gorskom kotaru i Lici gdje će sve ove dane povremeno padati kiša. U petak će mjestimične kiše biti i drugdje, a u gorju je tada moguća obilnija količina. Za vikend ćemo zato imati dulja sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak zbog kojeg će temperatura rasti, a na staru i novu godinu očekuje se i do 17 stupnjeva.



Na obali u petak te za vikend promjenjivo oblačno. I dalje uz više oblaka na sjeveru, a više sunca u Dalmaciji. Zato je na sjeveru svaki od ovih dana moguća kiša, u petak i obilnija. Dok je u Dalmaciji ona moguća samo lokalno u petak. Puhat će umjereno jugo. Temperatura ujutro oko 11, danju oko 16.

Doček na otvorenom ili negdje na toplom? Ivan Čačić već zna neke detalje koji bi mogli olakšati odluku



Doček Nove godine je za nekoliko dana i prognoza je sad već prilično pouzdana - pred nama je jedan topao, ali pomalo vjetrovit doček. Na sjevernom Jadranu te u gorju bit će pretežno oblačno, moguće je i malo kiše, dok će u nizinama kopna te u Dalmaciji biti većinom vedro, pa će se tamo vatromet vidjeti najbolje. Temperatura će u ponoć u unutrašnjosti biti između 8 i 11, a na Jadranu između 11 i 14 stupnjeva.

