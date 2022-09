Tri dana prije kalendarskog početka jeseni prati nas vrijeme hladnije od prosjeka za doba godine. Zadnji dani ljeta donijeli su prvo zamjetnu količinu oborina, a potom i izraženo zahladnjenje. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Svježina na kopnu zadržat će se sve do vikenda, a potom će ipak biti malo toplije i svakako primjerenije posljednjoj dekadi rujna.

Inače, vrijeme najčešće oscilira oko srednjih vrijednosti – nekad je toplije, ponekad hladnije, a zapravo puno rjeđe baš u klimatološkom prosjeku. Ova svježina posljednjih dana, tim više se doima izraženija nakon nekoliko snažnih toplinskih valova ovog ljeta, ali uzimajući u obzir i rujansko vrijeme posljednjih godina, koje je često bilo dosta toplije.

Prizemno se i dalje nalazimo u polju visokog tlaka, anticiklona će se tu zadržavati i dalje, no po visini sjeveroistočno od nas još kruži jedna masa vlažnog nestabilnog zraka zbog koje povremeno tu i tamo može biti malo kiše, ili prolazno povećane naoblake.

U takvim okolnostima, u srijedu ujutro, u unutrašnjosti mjestimice maglovito ili uz niske razvučene oblake, poglavito prema istoku, ali i po kotlinama Like i Gorskog kotara. Drugdje uglavnom pretežno sunčano, pri čemu najviše sunca očekujemo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab do umjeren sa sjevera, na moru umjerena i jaka bura, ponegdje s olujnim udarima. Kasnije će ponešto oslabjeti.

Ujutro u unutrašnjosti hladno, uz temperaturu od 2 do 7 stupnjeva, no ni na Jadranu neće biti toplo, ukoliko temperaturi pribrojimo osjećaj svježine zbog bure. Temperatura na moru od 11 na sjevernom, do 16 stupnjeva na južnom dijelu Jadrana.

Poslijepodne će prevladavati sunčano, uz malo oblaka, i dalje ne odveć toplo, čak malo svježije nego danas. Najviša dnevna temperatura bit će od 15 do 17 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji uz prolazno više oblaka mjestimice može pasti još malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a temperatura će biti kao i na zapadu, oko 16 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, osobito na moru gdje će oblake tjerati bura. Poslijepodne većinom umjerene jakosti. Iako će temperatura biti oko 20 stupnjeva, osjet svježine uz vjetar uvijek je malo pojačan. S druge strane Velebita, u gorju sutra maksimalno 15 stupnjeva.

U Dalmaciji će biti sunčano, uz nešto oblaka tijekom dana uglavnom u zaleđu. Duž obale većinom umjerena bura, a temperatura će biti od 20 do 24 stupnja.

Temperatura mora je većinom između 21 i 23 stupnja.

Idućih dana na kopnu djelomice ili pretežno sunčano, a ujutro i hladno, mjestimice s maglom ili niskom naoblakom. Pri tom uglavnom još u četvrtak može pasti koja kap kiše, ili kraći pljusak, poglavito na istoku. Temperatura i dalje malo niža od uobičajene za doba godine, no u subotu uz jugozapadnjak će ipak malo zatopljeti.

Na Jadranu će većinom prevladavati sunčano, u četvrtak i petak uz umjerenu i jaku buru te sjeverozapadni vjetar. U subotu vjetar okreće na južni i jugozapadni, ponegdje i jugo. A ulaskom u jugozapadno visinsko strujanje, u idućem tjednu vrijeme će se ponovno mijenjati.

