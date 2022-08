Ljeto se naizgled bliži kraju, ali ne i ne ljetno vrijeme. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

Više sunca na Jadranu nego u kopnenom dijelu zemlje gdje je vrijeme ovih dana ukupno i nešto nestabilnije. Tu i tamo moguće je malo kiše, a u četvrtak je ujutro, prije svega na istoku, bilo i magle: znak da polako, ali sigurno kraju privodimo i posljednji ljetni mjesec.

Ljetnog vremena, s druge strane, sasvim sigurno još će biti. Idućih dana dnevna temperatura, u onom ugodnom intervalu od 25 do 30 stupnjeva.

U polju smo malo povišenog tlaka dok po visini i dalje kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka.

U takvim okolnostima, u petak se u središnjoj Hrvatskoj očekuje djelomice, a na istoku i Jadranu pretežno sunčano vrijeme. Na sjeverozapadu je pri tom moguće malo kiše. Na sjevernom Jadranu će puhati uglavnom slaba do umjerena, podno Velebita ujutro i jaka bura, a južnije sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 15 do 20, a na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Vjetar slab, a najviša dnevna temperatura, od 27 do 30 stupnjeva.

Ni u Slavoniji i Baranji neće biti posve stabilno, premda su šanse za pljusak ovdje ponešto manje. Bez izraženog vjetra, poslijepodne uz temperaturu oko 30 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj sutra promjenjivo oblačno uz moguće pljuskove i grmljavinu, dok će na Jadranu ipak biti povoljnije. Na moru će prevladavati vedro. Poslijepodne će puhati uglavnom zapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura, u gorju od 24 do 27, a na Jadranu od 29 do 31 stupanj.

U Dalmaciji će i u petak biti sunčano i vruće. Puhat će sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a temperatura će biti oko 30 do 32 stupnja.

Temperatura mora će biti uglavnom između 22 i 25 stupnjeva, a UV-indeks će u većini zemlje biti visok, tek ponegdje umjeren.

Vrijeme ni u dane vikenda na kopnu neće biti stabilno, ali će i dalje biti vrlo toplo. U subotu i nedjelju stoji mogućnost mjestimične kiše, a u poslijepodnevnim satima i pljuskova praćenih grmljavinom. Ujutro je ponegdje moguća magla, osobito po kotlinama i uz rijeke. U nedjelju će zapuhati umjeren jugozapadnjak, a svih dana temperatura će biti blizu 30 stupnjeva.

Na Jadranu će prevladavati sunčano, no uz povremeno više oblaka i na moru su u nedjelju mogući pljuskovi s grmljavinom. Tad će zapuhati i jugo. A u ponedjeljak već, sjeverozapadnjak. Na moru i dalje temperatura malo viša nego na kopnu, no ne previše, oko 30 stupnjeva ili koji iznad. Prava mjera za ove posljednje kolovoške dane.

