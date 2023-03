Posljednji dani ožujka i početak travnja bit će u znaku proljetnog promjenljivog vremena. Vremensku prognozu donosi meterolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Četvrtak u drugom dijelu dana, a i u petak bit će dosta vjetrovito uz južinu i porast temperature zraka. Od petka u većini krajeva valja računati na mjestimičnu kišu.

Promjenljivo i vjetrovito vrijeme posljedica je jačanja utjecaja ove vrlo prostrane ciklone. Na južnom rubu ciklone prema nama će se sa zapada premještati atmosferske fronte s vlažnim i nestabilnim oceanskim zrakom. On će u nedjelju stići i u Sredozemlje gdje će razviti jak ciklonalni vrtlog.

Ujutro u većini krajeva djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku i zamjetno toplije, osobito u unutrašnjosti. Najviše sunčana vremena bit će u Dalmaciji. U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu većinom umjeren južni vjetar i jugo. Najniža jutarnja temperatura u kontinentalnom dijelu od tri do sedam, a na moru od osam do 12 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj i dalje djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Malo više oblaka očekuje se kasno popodne i osobito navečer kad može biti malo kiše. Puhat će umjeren jugozapadnjak, poslijepodne i navečer mjestimice i s jakim udarima. Temperatura zamjetno viša nego danas, većinom od 17 do 20 stupnjeva.

U istočnim predjelima također djelomice sunčano uz umjerenu naoblaku. Kasno poslijepodne i osobito navečer ponegdje uz više oblaka može biti malo kiše i to prije svega u Podravini i zapadnoj Slavoniji. Puhat će umjeren jugozapadnjak, a u drugom dijelu dana mjestimice s jakim udarima. Mjestimice umjeren jugozapadnjak. Poslijepodne temperatura od 18 do 20 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno, ponegdje uz mogućnost za malo kiše i to uglavnom u Gorskom kotaru poslijepodne. Na sjevernom Jadranu djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Na širem riječkom području, uglavnom popodne i navečer, oblačnije uz mogućnost za malo kiše. U gorskom području puhat će umjeren, u drugom dijelu dana i jak jugozapadnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 10 do 14 , a na Jadranu od 14 do 17 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice ili pretežno sunčano uz umjereno do jako jugo. Temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

Slijedećih dana u unutrašnjosti promjenljivo uz mjestimičnu kišu, češću i obilniju u petak navečer i u noći na subotu kad može biti lokalno izraženijih pljuskova i grmljavine. U petak će puhati umjeren do jak jugozapadnjak. U subotu vjetar će malo oslabjeti, a u nedjelju sredinom dana zapuhat će sjeverac. Temperatura za vikend u manjem padu.

Na Jadranu također promjenljivo uz mjestimičnu kišu koja će biti češća i obilnija u petak navečer i u noći na subotu kad lokalno može biti izraženijih pljuskova i grmljavine. U petak će puhati umjereno i jako jugo, koje će zatim oslabjeti, a krajem nedjelje na sjevernom dijelu zapuhati će bura.



Početkom tjedna posvuda vrlo vjetrovito i zamjetno hladnije. Na Jadranu će ponovno biti jake i olujne bure.

