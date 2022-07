Iako nam ovog vikenda stiže nebeski spektakl Suza Svetog Lovre, stiže nam i promjena vremena. Meteorolog Darijo Brzoja donosi detalje vremenske prognoze.

Suze svetog Lovre najbolje je promatrati ovog vikenda, dok je mjesec još mlad i nebo tamno, puno zvijezda. Večeras, ipak samo na jugu, jer će sjeverni dio zemlje prekrivati oblaci. Meteorolog Darijo Brzoja donosi detalje vremenske prognoze.

Mnogo čišće i prozirnije bit će sutra navečer i osobito u nedjelju navečer, kad će nebo biti vedro, a atmosferu će dodatno pročistiti sjeverac i bura. Noćas je na sjevernom Jadranu moguće nevrijeme, mnogi parametri ukazuju na nestabilnu atmosferu.

Posla će biti za lovce na oluje, no nadamo se da će sve ipak ostati tek na lijepim fotografijama munja i kiša. Preko našeg područja naime premještat će se frontalni sustav, a zbog te fronte vrijeme će nestabilno biti i u subotu.

Jutro

Jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom večeras na sjevernom Jadranu, prvo Istra, pa Kvarner, potom će se tijekom noći i jutra proširiti na srednji Jadran i kopnene krajeve. Glavnina u prvom dijelu dana na zapadu i sjeverozapadu, potom na istoku i jugu. Pri tom nije isključeno da južni krajevi i ovaj put ostanu bez kiše. S prolaskom fronte zapuhat će vjetar sa sjevera. Ujutro 16 do 21 stupanj, a u unutrašnjosti 22 do 26 duž obale i na otocima.

Središnja Hrvatska

Pljuskova može biti i kasnije, no ovdje na zapadu sve manje. Poslijepodne slijedi postupno smirivanje i prema večeri razvedravanje. Puhat će umjeren vjetar sa sjevera, a temperatura će biti oko 26 stupnjeva. Barem 6, 7 manje nago danas.

Jeste li znali koja se europska država bori s najvećom sušom u posljednjih 70 godina? Odgovor donosi Ivan Čačić

Slavonija

Od sredine dana glavnina oborine ide istočnije: u Slavoniji i Baranji poslijepodne pljuskovi i grmljavina, umjeren i na mahove jak sjeverozapadnjak, dok će temperatura biti između 27 i 30 stupnjeva.

Sjeverni Jadran

Promjenjivo i nestabilno sutra i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru mirnije od sredine dana, gdje će se naoblaka i kidati. I dalje može biti ponekog pljuska, najvjerojatnije u gorju ili u unutrašnjosti Istre. Vjetar sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura, u gorju uglavnom između 22 i 26, a na moru između 27 i 31 stupnja.

Dalmacija

Promjena vremena zahvatit će i dio Dalmacije. Uz porast naoblake, mjestimice kiša ili lokalni pljusak s grmljavinom: južnije na obali i otocima kiša bi mogla i u potpunosti izostati. Puhat će slab do umjeren većinom sjeverozapadni vjetar, a temperatura će biti od 29 do 34 stupnja: ostaje vruće. More je prilično toplo, većinom od 26 do 28.

Tri dana kopno

Od nedjelje će ponovno prevladavati sunčano. U kopnenom dijelu idućih dana može biti tek izoliranih poslijepodnevnih pljuskova, jer neće biti posve stabilno, no bit će vrlo toplo i vruće uz temperaturu oko 30 stupnjeva.

Tri dana more

Na Jadranu sunčano i vruće: u nedjelju će zapuhati bura, većinom umjerena, podno Velebita jaka, no slabjet će i okrenuti na tramontanu i potom sjeverozapadnjak. Na moru svakim danom ponovno sve više vruće.

