Pakleni val nesnosnih vrućina koji nas je pogodio u posljednjih nekoliko tjedana polako jenjava, ali vrućine ostaju. Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

Jutro će biti pretežno sunčano i toplo. Na kopnu bez vjetra, a na moru u početku mjestimice umjerena bura. Temperatura će se u unutrašnjosti kretati od 16 do 21, u gorju će biti malo niža, a na Jadranu većinom između 22 i 26 stupnjeva.

Središnja Hrvatska

Pretežno sunčano nastavit će se i poslijepodne. Neće biti posve stabilno pa je na zapadu, prije svega uz granicu sa Slovenijom, uz jači razvoj oblaka moguć i poneki pljusak s grmljavinom.

Sve to pred promjenu koja nam glavninom stiže u noći na subotu. Temperatura bi ponovno mogla i do 35, čak 36 stupnjeva.

Slavonija

Većinom sunčano i još više vruće nego danas očekuje i Slavoniju i Baranju. Poslijepodne dnevni razvoj oblaka i mala mogućnost za pljusak uz Požeško gorje. Najviša dnevna temperatura i ovdje može do 36.

Gorska Hrvatska i Sjeverni Jadran

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također će prevladavati sunčano veći dio dana. No isto neće biti skroz stabilno, pa su grmljavinski pljuskovi u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Istre mogući već poslijepodne, dok se jače naoblačenje s kišom na sjevernom Jadranu očekuje navečer. Nakon bure, poslijepodne će puhati uglavnom jugozapadnjak. Temperatura, najčešće između 30 i 34 stupnja.

Jeste li znali tko ima ključnu ulogu u rješavanju problema s klimom? Odgovor donosi meteorolog Ivan Čačić

Dalmacija

I Dalmaciju očekuje pretežno sunčano, vruće i sparno vrijeme. Mala mogućnost za pljusak stoji u zaleđu. Danju će puhati uglavnom sjeverozapadnjak, ponegdje i jugozapadnjak. Temperatura, od 32 do 36 stupnjeva, no u zaleđu i viša. More je toplo, većinom od 25 do 28.

Tri dana kopno

U subotu, jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Pljuskovi će mjestimice biti izraženi, pri čemu je moguće je i grmljavinsko nevrijeme, osobito na zapadu i sjeverozapadu gdje će pri tom i osjetno osvježiti. U nedjelju i ponedjeljak više sunca, no još uvijek će biti šansi i za poneki izolirani pljusak. Iza ove kiše, idućih dana bit će manje vruće.

Tri dana more

I na Jadranu u subotu pljuskovi i grmljavina. Glavnina se očekuje na sjevernom dijelu dok bi ponegdje u Dalmaciji kiša mogla i potpuno izostati, najvjerojatnije na jugu. Ponekog neverina na moru može biti i u nedjelju, premda će već uglavnom prevladavati sunčano. Uz buru, tramontanu i sjeverozapadnjak, za vikend i na moru manje vruće nego do sad.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr