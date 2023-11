Udar na džepove nastavnika! Sindikati dižu uzbunu zbog novog zakona: "Ogorčeni smo i ljuti! Ovo je udar na autonomiju i autoritet nastavnika"

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u novom Zakonu najavljuje kazne od 200 do 500 eura za nastavnike. U nacrtu temeljnog zakona o školstvu, odnosno Zakona o odgoju i obrazovanju, čak je devet prekršajnih stavki koje bi nastavnike mogle udariti po džepu, a tiču se ocjenjivanja učeničkog rada, neprovođenja programa školovanja ili promicanja sadržaja koji nisu u skladu s kurikulumom.

Nastavnici će plaćati i ako se utvrdi da su krivi za neprovođenje mjera sigurnosti na izletima i maturalcima ili ako učenicima izreknu pedagoške mjere mimo Pravilnika o kriterijima za njihovo izricanje. Ministar obrazovanje Radovan Fuchs kaže da će sve ostati isto kao i dosad, samo će kazne biti novčane.

"Ako netko radi u skladu s važećim pravilnicima, zbog čega bi to doživljavao kao to napad? Prema tome, to se na njih definitivno ne odnosi. Odnosi se na eventualno one koji ne provode ono što bi trebaju provoditi, ništa drugo", istaknuo je Fuchs.

O novim izmjenama je reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić razgovarala s Nadom Lovrić, predsjednicom Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama.

"Najspornije mi je sve ono čega ima i ono čega nema, a čega je trebalo biti. Ono čega ima je kažnjavanje fizičkih osoba, u ovom slučaju nastavnika, zbog propusta u radu u obrazovnom procesu. Kazne su odvaljene od 200-500 eura, kao da se radi o nekakvoj kazni za nasilje nad djetetom", rekla je Lovrić.

"To se neće dogoditi. Sad ću vam reći vrlo otvoreno: sindikati neće na tome stati. Članstvo pritišće sa svih strana. Mi smo osupnuti da je Ministarstvo izišlo tako nepromišljeno sa takvim izmjenama zakona u javno savjetovanje", dodala je.

Sindikat zbog toga traži da se prijedlog povuće iz javnog savjetovanja, a Lovriš je opisala je i kako se zbog njega osjećaju nastavnici.

"Osjećamo se osupnuto, ogorčeno, ljuto, u krajnjoj liniji ražalošćeno jer ovdje se radi o udaru na autonomiju i autoritet nastavnika. Urušava se obrazovni sustav, a mi ćemo morati o tome morati i na ulicama progovoriti", zaključila je.

