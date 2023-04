Idućih nas dana čeka vrijeme koje je tipično za rano proljeće – izmjene sunca i oblaka, jak vjetar, iznenadna hladnoća, ali i osjet topline čim se pojavi sunce. Više donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.

U utorak nas očekuje promjenjivo oblačno jutro sa sunčanim razdobljima kojih će u početku najviše biti u Istri, na sjevernom Jadranu i na sjeveru zemlje. Uz više oblaka, moguće su i slabe oborine, na jugu malo kiše, u Slavoniji susnježice ili snijega, kojeg rijetko može biti i u Lici. Na kopnu će puhati umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a duž obale jaka i olujna, na udare ponegdje i orkanska bura.

Također, ujutro se od kontinenta prema obali upozorenje meteoalarma povećava od žute, preko narančaste do najviše crvene razine. Na pojedinim dionicama i dalje su izgledne poteškoće i prekidi pomorskog i cestovnog prometa. Putujete li, svakako se o stanju u prometu informirajte neposredno prije puta. Uz vjetar, bit će i hladno uz temperaturu na kopnu od -2 do dva, a na moru od pet do 10 stupnjeva.

Slično vrijeme u središnjoj Hrvatskoj zadržat će se i poslijepodne: bit će uglavnom promjenjivo s kraćim sunčanim razdobljima. Puhat će umjeren i jak sjeveroistočnjak, a maksimalna temperatura iznosit će sedam stupnjeva.

Oblačnije će biti u Slavoniji i Baranji, gdje postoji mogućnost i za slabe oborine, uglavnom na granici kiše i snijega. Puhat će većinom umjeren, ponegdje jak sjeverac, a temperatura će iznositi između pet i osam stupnjeva.

I u gorskoj Hrvatskoj, uz promjenjivo oblačno vrijeme, može biti slabih oborina. Ondje će to ipak biti uglavnom snijeg i to izglednije u Lici. Na sjevernom Jadranu će pak prevladavati sunčano vrijeme. Puhat će jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima, a oslabjet će malo tek krajem dana. Najviša dnevna temperatura na sjevernom Jadranu će se kretati od osam do 13, a u gorju će iznositi samo četiri stupnja.

U Dalmaciji, a poglavito na jugu, bit će više oblaka uz mogućnost i za malo kiše ili kraći pljusak. Više sunčanih razdoblja bit će na sjeveru regije. Puhat će jaka i olujna bura, moguće s orkanskim udarima, stoga je i upozorenje meteoalarma cijeli dan na najvišoj crvenoj razini. Temperatura će iznositi od 11 do 14 stupnjeva.

Dobra je vijest da će idućih dana sunčana razdoblja u kopnenim krajevima biti češća, poglavito od četvrtka, a već u srijedu će slabjeti i vjetar. Jutarnja temperatura svih dana ostaje oko nule, a uz izostanak vjetra u drugoj polovici tjedna na kopnu će biti i mraza. Dnevna temperatura će biti u blagom porastu pa će barem danju biti ugodnije.

Na Jadranu će idućih dana biti djelomice ili pretežno sunčano, ali je još u srijedu moguće malo kiše ili kraći pljusak. Tog će dana umjerena i jaka bura s olujnim udarima slabjeti, a u četvrtak i okrenuti na sjeverozapadnjak. I na moru će prema kraju tjedna biti sunčanije i toplije.

