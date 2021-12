U prosinac smo zakoračili s južinom. Što nas dalje čeka donosi meteorolog Ivan Čačić.

Prvi je dan klimatološkog početka zime započeo s južinom što je uvod u skoru promjenu vremena.

Ova promjena nastat će zbog brzog prodora hladnog artičkog zraka u Sredozemlje što će razviti jaki ciklonalni vrtlog. Zbog toga će sutra tijekom noći i jutra u većini krajeva prevladavati oblačno s kišom.

Najviše oborina očekuje se u gorskom području i na Jadranu gdje će također biti pljuskova i grmljavine. Jedino će u većini istočnih predjela još prevladavati suho. Puhat će umjeren, u gorju i jak jugozapadnjak, na Jadranu umjeren i jak vjetar s juga i jugozapada. Najniža jutarnja temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu od 7 do 12 Celzijavih stupnjeva.



Danju u središnjoj Hrvatskoj oblačno s kišom i to najprije u zapadnom dijelu. Navečer u gorju može biti susnježice i snijega. Vjetar umjeren jugozapadni, sredinom dana u okretanju na sjeverni smjer. Poslijepodne temperatura od 8 do 12 stupnjeva, a navečer hladnije.

U istočnim predjelima postupno nablačenje. Poslijepodne kiša, u zapadnoj Slavoniji i obilnija, gdje potkraj dana može biti susnježice i snijega. Vjetar umjeren južni i jugoistočni, koji će na zapadu krajem dana okrenuti na sjeverni. Poslijepodne temperatura od 11 do 15 stupnjeva.



U Gorskoj Hrvatskoj oblačno s kišom, mjestimice i obilnom, osobito u drugom dijelu dana. Uz zahladnjenje kiša će prijeći u snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača. Na Jadranu kiša te lokalni pljuskovi i grmljavina, poslijepodne ponegdje i s obilnom oborinom. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak mjestimice s olujnim udarima, zatim tramontana i bura. Temperatura u gorju od 6 do 11, navečer hladnije, a na Jadranu od 11 do 15 stupnjeva.

U Dalmaciji promjenljivo u početku sa sunčanim razdobljima, zatim kiša, pljuskovi i grmljavina mjestimice i obilna oborina. Puhat će umjeren i jak južni vjetar povremeno s olujnim udarima. Poslijepodne temperatura uglavnom od 13 do 17 stupnjeva.

Petak će u unutrašnjosti početi s kišom i snijegom, a zatim će se djelomično razvedriti. U subotu većinom sunčano, no osjetno hladnije, ujutro s mrazom. Krajem dana novo naoblačenje. U nedjelju kiša koja može prelaziti u snijeg ponegdje i u nizinama.

Na Jadranu u petak u početku kiša, na jugu i grmljavina, zatim djelomično razveravanje. U subotu većinom sunčano. Krajem dana novo naoblačenje pa na sjevernom Jadranu može biti malo kiše. U nedjelju oblačno i kišovito. U petak jaka bura s olujnim udarima koja će u subotu oslabiti i okrenuti na jugozapanjak. U nedjelju jako jugo i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu ponovno bura.

Jeste li znali?

Na današnji dan, prije točno 160 godina, počela je s radom meteorološka postaja Zagreb-Grič, koja bez prekida radi sve do danas. U tome je nisu omela ni dva velika potresa niti tri rata. Jeste li znali da se iz te postaje razvio Geofizički zavod, a zatim Republički pa onda i Državni hidrometeorološki zavod. Ovaj razvoj možemo zahvaliti i velikanu hrvatske i svjetske znanosti akademiku Andriji Mohorovičiću koji je tu je postaju i vodio.