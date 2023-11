Kiša, snijeg i zahlađenje: Meteorolog Ivan Čačić donosi detaljnu prognozu za iduće dane

Potkraj petka i u noći na subotu preko naše zemlje premještat će se atmosferski poremećaj s kojim će posvuda prodirati osjetno hladniji zrak. Zbog toga će se već ujutro na Jadranu razviti jak ciklonalni vrtlog zbog čega će na biti i vrlo vjetrovito. Već poslijepodne središte ovog vrtloga premjestit će se na jug Balkanskog poluotoka, zatim dalje na istok - pa potkraj subote i u nedjelju slijedi prolazno smirivanje vremena.

U noći, ujutro i dio prijepodneva u većini će krajeva prevladavati oblačno povremeno s kišom, u gorju susnježicom i snijegom uz moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. Malo snijega može pasti i u nizinama unutrašnjosti, a snježnih pahulja nošenih vjetrom može biti i duž obale sjevernog Jadrana. Vjetar u kontinentalnom dijelu slab, dok će na Jadranu biti vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku buru i tramontanu mjestimice i s olujnim do orkanskim udarima - na što upozorava i Mateoalarm. Najniža jutarnja temperatura od -1 do 4, na moru od 5 do 10 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj prema sredini i osobito u drugom dijelu dana očekuje se smanjenje naoblake i postupan prestanak oborine. Poslijepodne će prolazno zapuhati i umjeren sjeverac ponegdje i s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura od 5 do 8 stupnjeva, a navečer osjetno hladnije.

U drugom dijelu i osobito potkraj dana i u istočnoj Hrvatskoj smanjenje naoblake i postupan prestanak oborine uz umjeren, ponegdje na udare i jak sjeverozapadnjak i sjeverac. Poslijepodne temperatura do 7 stupnjeva, a zatim osjetno hladnije.

U Gorskoj Hrvatskoj još prijepodne oblačno povremeno sa slabom susnježicom i snijegom, a zatim postupno kidanje naoblake. Na Jadranu će se razvedravati, no bit će vrlo vjetrovito uz umjerenu i jaku buru i tramontanu. U gorskom području puhat će umjeren do jak sjeverac, a podno Velebita valja računati na olujne do orkanske udare bure. Potkraj dana vjetar će okretati na sjeverozapadnjak i malo oslabjeti. Najviša temperatura od 2 do 5, na moru od 9 do 11 stupnjeva.

U Dalmaciji u prvom dijelu dana oblačno mjestimice s kišom, a zatim smanjenje naoblake uz sve manje oborina. Puhat će umjerena do jaka bura i tramontana, mjestimice s olujnim udarima, koji će krajem dana će malo oslabjeti. Temperatura od 10 do 13 stupnjeva.

U nedjelju u unutrašnjosti djelomice sunčano, no povremeno uz više oblaka mogući su rijetki pljuskovi snijega. U ponedjeljak u drugom dijelu i osobito potkraj dana kiša i to najprije u Gorskom Kotaru. U utorak posvuda kiša, a u gorju može biti i snijega. Posvuda hladno.

Na Jadranu u nedjelju pretežno sunčano. U ponedjeljak prema kraju dana na sjevernom Jadranu kiša što će se u utorak uz grmljavinske pljuskove ponegdje i obilniju oborinu proširiti na cijeli Jadran. Vjetar će u nedjelju oslabjeti, u ponedjeljak, okrenuti na jugo i oštro, a u utorak jak sjeverozapadnjak. U utorak malo toplije.

