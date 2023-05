Pred nama je nastavak promjenljivog, ali i svakim danom zamjetno toplijeg vremena. Osobito u gorskom području povremeno i dalje valja računati na kratkotrajnu kišu ili pljusak, no u znatno manjoj količini nego prethodnih dana. Neće izostati ni sunčana razdoblja kojih će u slijedeća dva dana biti najviše na Jadranu.

Ciklonalna aktivnost sa Sredozemlja u četvrtak će malo oslabjeti premda će se još iznad naših krajeva zadržavati malo nestabilniji zrak. Dio tog zraka vezan je i uz rub ove atmosfersku fronte čija se glavnina zadržava sjeverno od naše zemlje.

U četvrtak ujutro u unutrašnjosti pretežno oblačno mjestimice uz malo kiše i to prije svega u gorskim i istočnim predjelima. U unutrašnjosti vjetar slab do umjeren, a na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita i dalje povremeno s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 16 Celzijevih stupnjeva.

Danju u Središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno uz postupno smanjenje naoblake i uglavnom bez oborina. Puhat većinom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a najviša temperatura bit će od 14 do 16 stupnjeva.

U istočnim predjelima pretežno oblačno mjestimice uz kišu ili poneki pljusak i to češće u Podunavlju. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Poslijepodne temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

U Gorskoj Hrvatskoj pretežno oblačno još mjestimice uz malo kiše. Na Jadranu djelomice sunčano i uglavnom suho, poslijepodne uz daljnje razvedravanje. Na Jadranu i dalje vjetrovito uz umjerenu i jaku, podno Velebita na udare i olujnu buru. Najviša dnevna temperatura u gorskom području od 11 do 14, na Jadranu od 18 do 20 stupnjeva.

U Dalmaciji djelomice sunčano i uglavnom suho, premda su još lokalno mogući pljuskovi i grmljavina i to prije svega na krajnjem jugu. Puhat će slaba i umjerena bura, u sjevernoj Dalmaciji mjestimice i s jakim udarima, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 23 stupnja.

Sljedećih dana sunčanije, osobito za vikend, no i dalje nestabilno. U petak povremeno može biti malo kiše, a za vikend su mogući i kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. U subotu će prolazno zapuhati umjeren do jak sjeveroistočnjak i istočnjak. Dnevna temperatura, osobito za vikend, u osjetnom porastu.

Na Jadranu slijedećih dana isto tako sunčanije. I dalje nestabilno, osobito za vikend kad valja računati na lokalne pljuskove i grmljavinu. Puhat će umjerena, na sjevernom dijelu i jaka bura koja će u subotu prolazno okrenuti na jugo. Dnevna temperatura u porastu.

Promjenljivo i nestalno vrijeme nastavit će se i u slijedećem tjednu. No, očekuje su manje oborina i toplije nego što je to bilo u ovom tjednu.

