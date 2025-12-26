Stiže hladan i suh zrak: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka za Novu godinu

Na vrijeme u subotu i sljedećih dana posvuda će djelovati jaka anticiklona sa sjeverozapada Europe. U nedjelju, a potom ponovno u utorak, sa sjevera će na njezinu istočnom dijelu s hladnim frontama u naše krajeve prodrijeti hladan i suh zrak. Time će prolazno još osnažiti greben anticiklone, a s njim i bura na Jadranu.



U subotu ujutro i prijepodne u nizinama unutrašnjosti mjestimice niski oblaci i magla, a više sunca očekuje se u gorskim predjelima. Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije pretežno sunčano. Vjetar u unutrašnjosti slab, a na Jadranu umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od -4 do 0, na Jadranu od 4 do 10 Celzijevih stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj uz niske oblake mjestimice su moguća i sunčana razdoblja, osobito u gorju. Vjetar slab, a najviša temperatura od 1 do 3 stupnja.



I u istočnim predjelima često niski oblaci, ali mjestimice i moguća sunčana razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša temperatura do 3 stupnja.



U Gorskoj Hrvatskoj djelomice sunčano, a najviše sunca na sjevernom Jadranu. U gorju vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena i jaka bura, a prema otocima i otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura u gorskom dijelu od 1 do 4, a na Jadranu od 10 do 14 stupnjeva.



I u Dalmaciji sunčano uz umjerenu i jaku buru, a na otocima umjeren na udare prolazno i jak sjeverozapadnjak. Temperatura od 11 do 16 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti ujutro ponegdje magla, a zatim djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Više oblaka bit će u utorak. U nedjelju i utorak prolazno će zapuhati umjeren vjetar sjevernih smjerova koji na istoku na udare može biti i jak. Jutra će biti hladna, a dnevna temperatura bez veće promjene.



Na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije pretežno sunčano. U utorak prolazno može biti i niskih oblaka, osobito na sjevernom dijelu. U nedjelju vjetrovito uz jaku, podno Velebita lokalno i olujnu buru koja će u ponedjeljak oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Bura će ponovno jačati u utorak. Temperatura zraka u padu.

I proračuni od petka potvrđuju da će na Staru i Novu godinu biti suho i hladno. Najviše sunca bit će na Jadranu, gdje će na Staru godinu biti i vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru koja će zatim oslabjeti.