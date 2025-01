Očekuje se sunčano vrijeme: Koje dvije pojave bi mogle remetiti idilu otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

Vrijeme u petak bit će na granici utjecaja između kontinentalne anticiklone i sredozemne ciklone kroz koje se proteže frontalni poremećaj s malo vlažnijim zrakom. Do kraja dana fronta će iznad naših krajeva oslabjeti, a u nedjelju prema Jadranu iz Sredozemlja prolazno ojačati ciklonalni vrtlog. Zatim slijedi stabilizacija vremena.



U petak ujutro većinom promjenjivo. Više oblaka bit će u gorskom području i na sjevernom Jadranu gdje će pasti malo kiše. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti Dalmacije umjerena do jaka bura, a u Dalmaciji prema otocima i otvorenom moru jugo. Najniža temperatura od 0 do 5, na moru od 7 do 10 Celzijevih stupnjeva.



Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar većinom slab, a najviša temperatura uglavnom od 7 do 9 stupnjeva.



Poslijepodne i u istočnim predjelima djelomice ili pretežno sunčano. Vjetar slab, a temperatura ponegdje do 9 ili 10 stupnjeva.



U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne djelomice sunčano - na Jadranu uz umjerenu do jaku buru. Najviša temperatura od 5 do 8, a na Jadranu od 12 do 14 stupnjeva.



U Dalmaciji djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Puhat će većinom umjereno do jako jugo. Temperatura od 13 do 16 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti će prevladavati sunčano, no još malo hladnije - osobito ujutro kad će mjestimice biti mraza i magle.



U nedjelju u Dalmaciji promjenjivo mjestimice s kišom, a zatim će posvuda prevladavati sunčano. U nedjelju umjereno jugo, a zatim hladnije, jer će zapuhati umjerena i jaka bura, a temperatura malo pasti.



Čini se da će do sljedećeg vikenda prevladavati sunčano. U unutrašnjosti ujutro hladno, mjestimice uz maglu i mraz.

Pročitajte i ovo svaka čast! Golemo priznanje za studente u Srbiji: Nominirani su za Nobelovu nagradu za mir

Pročitajte i ovo objavio ured predsjednika Milanović prelomio: Evo tko će pjevati himnu na inauguraciji