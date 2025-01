Očekuje se promjenjivo vrijeme: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorolog Dnevnika Nove TV

I dalje je dominantan utjecaj anticiklone na naš dio Europe. Tlak zraka je visok i raste, no sutra će nam se sa zapada približavati jedna slaba fronta. Tako da će petak početi sunčano, ali uz postupan porast naoblake tijekom dana.



Ujutro će u većem dijelu zemlje biti sunčano. Na obali uz umjerenu naoblaku, dok je u unutrašnjosti izgledna magla. I ona se lokalno može zadržati i dio prijepodneva. Vjetar će biti slab, a jutro svježe i hladno. Na kopnu će temperatura biti oko nule, a na obali od 6 do 10.



Poslijepodne će se u središnjoj Hrvatskoj naoblačiti, osobito nakon 15 sati. Zatim predvečer i navečer može pasti i malo prolazne kiše. Veća vjerojatnost za nju je bliže slovenskoj granici. Prije kiše će zapuhati sjeverac, slab do umjeren. Zato će biti i malo svježije nego u četvrtak, s najvišom temperaturom oko 13 Celzijevih stupnjeva.



I u Slavoniji, Baranji i Srijemu jutarnja magla će prijepodne raspasti i zasjat će sunce. No poslijepodne će onda stizati sve više oblaka sa zapada. Zapuhat će slab do umjeren sjeverac, pa će se činiti pomalo svježe, unatoč ovoj temperaturi od oko 14 stupnjeva.



U Istri, Primorju i gorju poslijepodne pretežno oblačno. Bit će još više oblaka nego ujutro i lokalno može pasti malo kiše. Puhat će slab vjetar, promjenjiva smjera, bit će i juga i bure i levanta, a temperatura, na obali će biti oko 13, a u Gorskom kotaru i Lici od 8 do 10.



U Dalmaciji djelomice sunčano, poslijepodne uz sve više oblaka. Na sjeveru je navečer lokalno moguće i malo kiše. Vjetar će biti slab, bura i levant, a prema otvorenom moru jugo. Najviša dnevna temperatura između 13 i 15.

Vrijeme idućih dana

U subotu će na kopnu biti promjenjivo oblačno, rano ujutro može pasti i malo kiše, a onda će se tijekom dana razvedravati. Zatim u nedjelju i ponedjeljak sunčanije, ali ujutro lokalno uz maglu. Vjetar će ovih dana većinom puhati slabo, i bit će sve hladnije, osobito u jutarnjim satima kad će temperatura biti oko nule.



Na Jadranu će za vikend biti djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. U nedjelju mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije na dalmatinskim otocima. Potom, sljedeći tjedan kreće sunčanije. Puhat će većinom umjerena do jaka bura, samo u nedjelju prolazan levant i jugo. Temperatura će biti slična ili malo niža nego posljednjih dana. Uglavnom oko 8 ujutro, te oko 15 poslijepodne.



Vikend će nam u cijeloj zemlji biti promjenjivo oblačan, ali većinom suh. Bit će i puno sunčanih razodblja, više u nedjelju. Na kopnu će zahladnjeti, ujutro je izgledan i mraz, a na moru će zapuhati bura. Sve svemu, moći će se uživati i šetati vani, ali uz malo topliju odjeću nego što smo nosili većinu ovog tjedna.

