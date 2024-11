Nakon sunčanog vikenda slijedi promjena, temperature će pasti ispod nule: Detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV

Jedna oslabljena i relativno suha hladna fronta brzo nam se priblIžava sa sjevera Europe. Okrznut će nas svojim repom u subotu poslijepodne te donijeti novi, čišći i hladniji zrak te rastjerati maglu.



Prijepodne će tako na Jadranu biti sunčano, većinom i vedro, dok će na kopnu ujutro još biti magle, međutim, ona neće biti tako rasprostranjena niti će se tako dugo zadržavati kao u petak. Najviše će je biti uz Savu. Vjetar će puhati slabo, sa sjevera, a onda će sredinom dana početi jačati na umjeren. Na moru će to biti bura. Minimalna temperatura u unutrašnjosti između 3 i 7, a na obali od 11 do 15 stupnjeva.



Jutarnja magla i niski oblaci sredinom dana će se razvedravati u središnjoj Hrvatskoj, pa će poslijepodne biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Pri tome će više oblaka biti na jugu i zapadu, a više sunca na sjeveru i istoku. Malo prije podneva zapuhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, zbog kojeg će se činiti svježije. Maksimalna temperatura će inače biti između 14 i 16 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu razvedravat će se ranije nego na zapadu, još tijekom jutra pa će poslijepodne biti pretežno sunčano, samo povremeno uz umjerenu naoblaku. Puhat će sjeverac, i on će brzo ojačati sa slabog na umjeren pa će se zbog njega činiti dosta svježe, unatoč temperaturi od 15 do 17 stupnjeva.



Sunčano će biti i u Istri i Primorju, uz malo visokih i tankih oblaka koji neće narušavati taj sunčani dojam. Sredinom dana i rano poslijepodne zapuhat će bura. I ona će tijekom dana jačati pa će navečer puhati umjereno do jako, pod Velebitom i olujno. Temperatura će biti oko 20 stupnjeva, no činit će se malo hladnije zbog bure.

U Gorskom kotaru i Lici djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku. A kasno navečer može pasti i vrlo malo kiše. Najviša temperatura ovdje oko 13 u višim predjelima te oko 17 u onim nižim.



U Dalmaciji će biti sunčano i pretežno vedro tijekom cijeloga dana. Samo će povremeno biti malo oblaka. Zatim će otprilike nakon ručka, nakon 14 sati, zapuhati bura, prvo na sjeveru, no ona će se potom brzo širiti na jug i jačati pa će navečer duž cijele obale puhati umjereno do jako. Večer će zato biti hladnija, a danju će temperatura uglavnom biti između 21 i 23.

Vrijeme idućih dana

Sljedeća tri dana će na kopnu biti pretežno sunčana, suha i hladna. U nedjelju će još biti i vjetrovito, puhat će umjeren sjeverac, a u novome će tjednu jutra jače zahladnjeti. Temperatura će se spustiti ispod nule pa će biti i mraza. Magla je ponovno moguća tek u utorak ujutro, ali samo lokalno i kratkotrajno.



Na Jadranu sunčano. U nedjelju uz jaku i olujnu buru, pa ako ovaj produljeni vikend provodite na obali i vidjeli ste da je temperatura mora još uvijek iznad 20 stupnjeva, neka vas to ne zavara, neće baš biti za kupanje. No u ponedjeljak će bura oslabjeti i okrenuti na maestral. Zahladnjet će i na obali, ali ne toliko kao na kopnu. Temperatura će sljedeći tjedan biti uglavnom oko 11 stupnjeva ujutro i navečer te oko 19 sredinom dana.



Vikend će biti većinom sunčan, osobito na obali. Na kopnu će još u subotu ujutro biti magle i niskih oblaka. Uz to, posvuda će biti vjetrovitije i hladnije nego posljednjih dana i više će se to osjetiti u nedjelju.

