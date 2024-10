Uskoro nas čeka promjena vremena, meteorolog otkriva kako će to utjecati na naše zdravlje i raspoloženje

U četvrtak oblačnije u kopnenim krajevima, magla i sloj niskih razvučenih oblaka zadržavali su se dulje nego prethodnih dana. A kako o magli u ovo vrijeme često ovisi i najviša dnevna temperatura, među pojedinim relativno susjednim mjestima je znalo biti i 6, 7 stupnjeva razlike u temperaturi, ovisno o količini sunca i rasprostranjenosti magle. Stabilno vrijeme će se zadržati i dalje, pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, i to ne samo za vikend nego i u sljedećem tjednu. A pritjecanjem osjetno hladnijeg zraka sa sjevera u nedjelju će i zahladnjeti.



Očekuje nas maglovita noć i novo jutro. Magla će biti osobito česta u nizinama, gdje će se zadržati ponegdje i dobar dio dana, a može je biti lokalno i na Jadranu. Duž obale će i u petak većinom ipak prevladavati sunčano, dok se sunčana razdoblja mogu očekivati i u unutrašnjosti, ali kasnije. Uz obalu će ponegdje puhati slaba, rijetko umjerena bura, a prema otvorenom moru sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura, na kopnu od 4 do 9, a na Jadranu između 12 i 17 stupnjeva.



Poslijepodne u središnjoj Hrvatskoj sunčana razdoblja, no bit će i dugotrajne magle. Temperatura će dosta ovisiti upravo o trajanju i rasprostranjenosti magle s jedne strane te količini sunca s druge, pa je i raspon dosta velik, od svježijih 13 do ugodnih 18 stupnjeva.



Slično i u Slavoniji i Baranji, ovdje uz malo veću šansu za sunce i stoga češće temperaturu koja će biti bliže 18 ili čak 19 stupnjeva.



U višem gorju i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano, no po kotlinama gorske Hrvatske i poslijepodne može biti magle. Na moru će puhati većinom slaba rjeđe umjerena bura i sjeverozapadnjak. Temperatura u gorju od 15 do 18, a na sjevernom Jadranu između 20 i 23 stupnja.



I u Dalmaciji će prevladavati sunčano te za početak studenog prilično toplo vrijeme. Puhat će isto slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a temperatura će biti od 21 do visokih 24 stupnja.



Temperatura mora je i dalje 19 ili 20 stupnjeva na sjevernom Jadranu te oko 22 najčešće u Dalmaciji.

Vrijeme idućih dana

A za vikend na kopnu nas očekuje djelomice sunčano vrijeme uz promjenjivu naoblaku. Magla još u subotu prijepodne, potom će zapuhati umjeren vjetar sa sjevera pa će od nedjelje biti hladnije, ali i sunčanije. Od ponedjeljka jutra sunčana i mirna, uz mraz. Krajnje je vrijeme da zaštitite biljke.



Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano i ugodno toplo, no ipak malo svježije nego dosad. Osjet hladnoće za vikend će pojačavati bura koja u subotu poslijepodne i u nedjelju na mahove može biti i olujna. U ponedjeljak će slabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak.



Stabilno će se nastaviti i u sljedećem tjednu, no bit će hladnije. Ovakvo vrijeme povoljno će utjecati na naše zdravlje, elan i raspoloženje.

