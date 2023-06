Što nas čeka za produženi vikend? Detalje zna meteorolog Nikola Vikić-Topić

Nema značajnijih promjena na sinoptičkom planu nad Europom. Nalazimo se u području bez većih razlika u tlaku zraka. Prizemno gledajući nema fronta ni ciklona u našoj blizini, ali povremenu kišu i pljuskove i dalje nam donosi vlažan zrak koji kruži u višim slojevima atmosfere. U četvrtak veća mogućnost za pljuskove.



Prijepodne će na Jadranu biti pretežno vedro i ugodno toplo uz obilje sunca i samo malo oblaka. Puhat će slab burin koji će ubrzo okrenuti na slab do umjeren maestral. Najniža temperatura od 18 do 20, no ona će brzo rasti, pa će već u 8 sati posvuda biti iznad 20.

U unutrašnjosti oblačnije. Rano ujutro je moguća kratkotrajna sumaglica i magla. Zatim umjereno do pretežno oblačno. Može pasti i malo kiše već ujutro, osobito duž Posavine. No onda prema podnevu više sunčanih razdoblja. Najniža temperatura od 11 do 15.



Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali i veliku vjerojatnost za lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito između 14 i 20 sati. Mjestimice će oni biti izraženiji – s jakim vjetrom, obilnijom kišom u kratko vrijeme, a moguća je i tuča. Temperatura će biti oko 25.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično - djelomice sunčano, uz promjenjivu naoblaku i česte pljuskove s grmljavinom koji će lokalno biti jače Izraženi – moguće je kraće nevrijeme s obilnijom kišom, jakim vjetrom i tučom, osobito dalje na istoku, kasno poslijepodne. Temperatura do 25, 26.



U Lici i Gorskom kotaru također nestabilno i promjenjivo – bit će sunčanih razdoblja, ali u mnogim predjelima isprekidanih čestim pljuskovima i grmljavinom koji će lokalno biti jače Izraženi! Posvuda će biti malo toplije nego u srijedu, najviše do 24.

U Primorju, Istri i na Kvarneru većinom sunčano, uz malo više oblaka nego ujutro, pa onda ponegdje i uz kratak pljusak - najvjerojatniji su u unutrašnjosti Istre gdje mogu biti jače Izraženi, ali poneki je moguć i na Kvarneru. Puhat će maestral uz temperaturu oko 26.



U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo, no u njezinoj u unutrašnjosti ponovno će biti kraćih, lokalnih pljuskova i grmljavine. Poneki može kratkotrajno doći i do obale, ponajprije između Šibenika i Makarske. Puhat će slab do umjeren maestral, a temperatura će rasti do 26, 27 Celzijevih stupnjeva.



Idućih dana na kopnu i dalje promjenjivo. Ujutro će biti kratkotrajne magle i niskih oblaka, zatim prema sredini dana sunčanije, ali onda poslijepodne uz veliku vjerojatnost za lokalne pljuskove i grmljavinu koji ponegdje mogu biti jače Izraženi. Vjetar uglavnom slab, a temperatura oko 25 stupnjeva, pa će uz vlagu u zraku biti pomalo sparno.



Na Jadranu sunčanije i malo stabilnije. Jutra će biti pretežno vedra, a dani uz malo oblaka. Rijetko će biti ponekog kraćeg pljuska uz samu obalu. I dalje će puhati slab do umjeren maestral, i bit će vrlo toplo, povremeno i vruće. Ujutro oko 20, poslijepodne oko 27 Celzijevih stupnjeva.



Dakle, prognoza za produljeni vikend nije se znatnije mijenjala. Na Jadranu će biti sunčano, samo rijetko uz poneki pljusak. A na kopnu nestabilnije i promjenjivije. I ovdje ćemo imati sunčana razdoblja, ali poslijepodne je velika vjerojatnost za pljuskove, a moguća su i nevremena. Uz to, u cijeloj će Hrvatskoj biti vrlo toplo, a povremeno i vruće te sparno.

