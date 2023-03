I četvrtak je u kopnenim krajevima bio potpuno oblačan, povremeno uz malo kiše, a prolazne kiše je bilo i u dijelovima Dalmacije. No nazire se kraj tim oblacima, još će samo u petak biti tako. Više detalja donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Na kopnu ujutro ponovno potpuno oblačno, lokalno je moguća slaba kiša, osobito u središnjim i sjeverozapadnim predjelima. Na Jadranu djelomice sunčano, uz umjerenu naoblaku. U Dalmaciji će biti i pomalo nestabilno, lokalno uz pljuskove, a moguća je i grmljavina - veća vjerojatnost za to je na jugu i na otocima.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab, a na Jadranu umjeren. Na sjevernom i srednjem dijelu će puhati bura, a na jugu jugo. Najniža temperatura oko 3 u nizinama, oko nule u gorju, te od 6 do 9 na obali.

I poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj prevladavati oblačno vrijeme, lokalno je moguće malo slabe kiše, ali ponegdje će biti i kraćih sunčanih razdoblja, osobito u Zagorju i Međimurju, kasno popodne, pred zalazak sunca. Vjetar će biti vrlo slab i bit će malo toplije nego danas, temperatura će rasti do 8, 9, ponegdje i 10 stupnjeva.

U Slavoniji također potpuno oblačno. Lokalno je moguća slaba kiša, osobito duž Posavine. Vjetar će biti vrlo slab sjeverni i sjeverozapadni, a maksimalna temperatura oko 9 Celzijevih stupnjeva.

U Istri i Primorju sunčano, uz malo oblaka. Puhat će slaba do umjerena bura, no bit će ugodno, uz temperaturu od 12 do 14 stupnjeva. U gorju i dalje potpuno oblačno. Rijetko je moguće malo slabe kiše, a u višim predjelima, iznad 800 metara slab snijeg. Najviša će temperaturu biti oko 5 stupnjeva.

U Dalmaciji će u petak poslijepodne biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali i dalje će lokalno biti kraćih pljuskova, pa i grmljavine. Veća vjerojatnost za njih je na jugu, dok će na sjeveru biti više sunca. U početku će puhati umjereno jugo koje će kasnije tijekom dana okretati na umjerenu buru. Maksimalna će temperatura biti oko 14 stupnjeva.

Za vikend će na kopnu biti sunčanije i toplije, s time da je ujutro moguća kratkotrajna magla. U ponedjeljak ponovno oblačnije, povremeno uz malo kiše. Jutarnja će temperatura ovih dana biti oko nule, a najviša dnevna između 9 i 12.

Na Jadranu će za vikend biti pretežno vedro, tek povremeno uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar će još oslabjeti, puhat će slaba do umjerena bura i maestral, uz temperaturu do 15 Celzijevih stupnjeva, a onda početkom idućeg tjedna naoblačenje uz kišu i jugo.

U svakom slučaju, u petak je moguće još malo kiše, osobito u Dalmaciji, a onda za vikend znatno više sunca nego proteklih dana, bez kiše. Uz to, bit će toplije, sa slabijim vjetrom, pa će sve u svemu biti ugodnije. Sljedeći pak tjedan izgleda znatno promjenjivije, oblačnije i kišovitije pa vikend iskoristite dobro.

