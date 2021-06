Za razliku od centralne Europe, vrijeme je kod nas ipak povoljnije, mada je i za kopnene krajeve naše zemlje izdano upozorenje putem Meteoalarma - za središnju žuta razina, a za osječku regiju narančasta, zbog mogućih pljuskova i grmljavine te potencijalno jačeg nevremena danas do kraja dana. Sutra prijepodne je moguć tek pokoji pljusak, a vjerojatnost za neko nevrijeme je minimalna. Jedan od razloga je i to što će biti manje vruće. Vremensku prognozu donosi meteorolog Darijo Brzoja.

U polju smo izjednačenog ili malo povišenog tlaka, za vikend ćemo dakle odmoriti od jake vrućine, no ponovno će se početi uspostavljati greben s kojim će se već iza vikenda vrućina vratiti.

I subotnje jutro bit će pretežno sunčano i dosta toplo. U kopnenom dijelu uz 17, 18 stupnjeva, svakako ugodnije nego na Jadranu gdje se očekuje 20 do 24 stupnja. Jedino bi u gorju moglo biti ispod 15. Rijetko je na kopnu moguć pokoji pljusak. Napokon će i ovaj saharski pijesak postupno iščeznuti iz atmosfere, što taloženjem, što premještanjem zračne mase dalje na istok pa tako već sutra možemo očekivati čišće i plavlje nebo nego ovih dana te onaj poznati ružičasti zalazak sunca. Zrak će na moru već prijepodne pročistiti slaba, mjestimice umjerena bura.

I danju će biti većinom sunčano, a mnogi će pozdraviti i manje vruće vrijeme. Moguće je da temperatura bude i ispod 30 stupnjeva.

I u Slavoniji i Baranji će biti ugodnije. Pretežno sunčano, uz povremeno umjeren sjeverozapadnjak i temperaturu oko 29 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu također će prevladavati sunčano, na moru čak i vedro. U gorju ugodnih 27, na moru oko 32 stupnja, no more ima more, a i uvijek nešto puše, pa se vrućina lakše podnosi. Ujutro malo bure, danju će zapuhati sjeverozapadnjak.

I u Dalmaciji sutra većinom vedro. Temperatura ide preko 30, lokalno i do 34, no uz buru, i sjeverozapadnjak poslijepodne, ipak će biti nešto ugodnije.

Temperatura mora je doista visoka, kraj lipnja, a ono je ponegdje već i 28 stupnjeva. Češće pak 25 ili 26.

Uz pokoji oblak, UV indeks će u kopnenom dijelu biti uglavnom visok, a na moru, u Dalmaciji posebno, i sutra vrlo visok.

Idućih dana i dalje sunčano, u nedjelju još oko 30, a onda ponovno vrućina koja će se pojačavati prema sredini slijedećeg tjedna. Temperatura će vrlo vjerojatno ponovno prelaziti 35 stupnjeva. Tako je, novi tjedan, novi toplinski val.

Slično vrijedi i za Jadran. Vrućina će pojačati čim iza vikenda ponovno zapuše vjetar s juga. No ovdje, a posebno na jugu ni za vikend neće biti mnogo manje vruće.

