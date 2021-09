Pravo bablje ljeto nastavlja se i za vikend. Jutra nešto hladnija, a danju ugodno. Vremensku prognozu donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Ivan Čačić.

Nastavku babljeg ljeta možemo zahvaliti prostranoj anticikloni za zapada Europe. No polje visokog tlaka postupno slabi pa se sa sjeverozapada prema nama polako, ali sigurno premješta vlažan i nestabilan zrak - što će utjecati na vrijeme u našim krajevima tek početkom tjedna.

U četvrtak će poslije svježeg jutra u unutrašnjosti opet osvanuti lijepi sunčani dan. Ujutro još na kopnu mjestimice kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren većinom jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka u kontinentalnom dijelu od četiri do devet, na Jadranu između 10 i 15 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj, dakle, nastavak pretežnog sunčanog i razmjerno toplog vremena uz temperaturu većinom oko 25 stupnjeva. Slično će biti u Slavoniji i Baranji - pretežno sunčano i vrlo toplo ponegdje i do 26 stupnjeva.

U gorju i na Jadranu također će prevladavati sunčano i biti razmjerno toplo. Samo će na širem riječkom području te u dijelu Istre povremeno biti umjerene naoblake. U gorju ponegdje umjeren jugozapadnjak uz poslijepodnevnu temperaturu od 20 do 24, a na Jadranu od 23 do 25 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vrlo toplo, poslijepodne od 24 do 26 stupnjeva. Vjetar slab do umjeren, a more većinom malo valovito.

Za vikend u unutrašnjosti nastavak pretežno sunčanog i razmjerno toplog vremena. U nedjelju prema večeri sa zapada postupan porast naoblake pa će u noći na ponedjeljak ponegdje u zapadnim krajevima biti i prvih kapi kiše. Ponedjeljak će biti promjenljiv mjestimice s kišom.

Vrlo topao i pretežno sunčani vikend očekuje se i na Jadranu. Povremeno će na dijelu sjevernog Jadrana biti više oblaka i to prije svega na širem riječkom području. U nedjelju će zapuhati jugo, a prema večeri sa zapada će se postupno naoblačiti. U ponedjeljak će, uglavnom na sjeverni Jadran, stići i kišni oblaci no uz manje oborina nego u unutrašnjosti.

Za vikend uživajte u babljem ljetu na lijepom jesenskom suncu i ugodnoj toplini, jer će već ponedjeljak donijeti osjetnu promjenu vremena.

Jeste li znali da je ime Bablje ljeto izvedeno od staroslavenskog naziva "bapske ili vilinske vlasi", a to su niti paučine koje u jesen jedre kroz zrak. Vjerovalo se da će uskoro biti vjenčanje ako se leteća paučina uplela u kosu mlade djevojke.

