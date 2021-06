Vrijeme će u utorak, ali i u ostatku tjedna, biti toplo i uglavnom sunčano. Ipak, vremenska prognoza pokazuje da postoji mogućnost povremenih kratkotrajnih pljuskova.

Vrijeme će sutra ujutro djelomice sunčano. U unutrašnjosti je, u područjima uz rijeke ili u kotlinama, moguća kratkotrajna magla. Na moru će tijekom jutra biti sunčanije više sunca, ali će na jugu Dalmacije noćas biti lokalnih pljuskova s grmljavinom koji ponegdje mogu potrajati i do jutra. Najniža temperatura u nizinama će, pokazuje vremenska prognoza, iznositi od 14 do 17, u gorju između devet i 12, a na moru od 16 do 21 stupnja.

U središnjoj Hrvatskoj u nastavku će dana biti djelomice sunčano, uz mogućnost za poslijepodnevne lokalne pljuskove. Temperatura će u najtoplijem dijelu dana iznositi između 26 i 28 stupnjeva.

U Slavoniji i Baranji popodne će biti djelomice do pretežno sunčano. Više sunca očekuje se na krajnjem istoku, objasnila je Maja Bubalo, metorologinja Dnevnika Nove TV. Maksimalna temperatura i ondje će iznositi između 26 i 28 stupnjeva.

U gorju će biti djelomice sunčano uz lokalne pljuskov. Pljuskovi se očekuju i u unutrašnjosti Istre, a više sunca bit će na obali i otocima. Puhat će većinom slaba do umjerena bura, malo jača podno Velebita. Temperatura će u gorju između 22 i 25, a na sjevernom Jadranu između 26 i 28 stupnjeva.

U Dalmaciji će u nastavku dana biti djelomice do pretežno sunčano i vrlo toplo. Puhat će slab do umjeren vjetar, uz obalu jugozapadni, a prema otvorenom moru sjeverozapadni. Temperatura će se kretati od 25 do 28 stupnjeva.

Sljedećih nekoliko dana na kopnu u jutarnjim satima može biti kratkotrajne magle, dok će dani biti djelomice sunčani uz mogućnost za povremenu kišu ili pljuskove. Prema vikendu će temperatura biti u manjem padu.

Na Jadranu će tijekom narednih dana biti pretežno sunčano, tek povremeno uz umjerenu naoblaku. Pljuskovi su najizgledniji u unutrašnjosti Istre i to u srijedu. Ostaje vrlo toplo uz dnevne temperature od oko 28-29 stupnjeva.

