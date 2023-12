VREMENSKA PROGNOZA

Nakon kiše dolazi sunce: Očekuje nas stabilnije vrijeme, ali jedna stvar mogla bi zasmetati mnogima

Dugoročnije prognoze nisu uvijek pouzdane, no vrijeme bi trebalo biti stabilno do četvrtka, na Jadranu i dosta sunčano, čak vedro, u unutrašnjosti uz jutarnju maglu, no bit će i sunca, detalje donosi meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja.